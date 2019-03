Jeden má v extralize odkrouceno 731 zápasů,k tomu pět let v ruské KHL. Domá má zlatou medaili z mistrovství světa. Druhý hraje nejvyšší soutěž už šestnáct let, nastřádal v ní téměř 550 utkání.

Petr Koukal s Michalem Dragounem jsou protřelí a omlácení borci. Není divu, že hokejový Hradec při jejich zraněních strádá.

„Jsou to zkušení hráči. Máme mladý tým, a ta zkušenost nám teď chybí,“ přiznal po úterní prohře po nájezdech s Mladou Boleslaví asistent Petr Svoboda.

„O jejich kvalitě není potřeba polemizovat. Jsou to klíčoví hráči,“ doplnil kapitán Dominik Graňák.

Oba útočníci si přetrhli kolenní vazy při nedávném zápase v Brně. Dragoun už je po operaci, u Koukala se čeká, zda se nedá dohromady na play off. Naděje existuje, byl by to však spíše zázrak.

Místo bardů dostali šanci mladík Jaroslav Dvořák či prvoligista Lukáš Nedvídek. „Kluci dělají maximum, ale v krizových situacích to není úplně ono,“ přiznal Svoboda.

Mountfield bez Koukala s Dragounem vyhrál jen jeden z pěti zápasů, což ho ve čtvrtfinále pošle s největší pravděpodobností na Brno.

Zranění jsou i Mislav Rosandič (konec sezony), Maris Bičevskis, Lucas Lessio. Jan Berger s Radkem Pilařem navíc pomáhají Vrchlabí ve druhé lize…