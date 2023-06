Kromě nepříjemných zpráv ohledně dopingu tří hráčů pokračuje hradecký Mountfield v budování kádru na příští sezonu. Novou smlouvu podepsala kometa letošního play off Patrik Miškář. Na pokračování v klubu se dohodl i rychlonohý útočník Matěj Chalupa.

Patrik Miškář. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Jak si vybojovat extraligu? Recept ukázal hokejový útočník Patrik Miškář. Ten sice loňskou sezonu strávil v prvoligové Jihlavě, kde měl smlouvu i na další rok. V extraligovém play off však dostal šanci od hradeckého kouče Tomáše Martince. A rodák z Hořic se činili. Rozhodl tři zápasy, byl produktivní a znovu si vybojoval místo na východě Čech, kde s hokejem začínal. Na soutoku Labe a Orlice podepsal roční dvoucestnou smlouvu s opcí.

„Patrik byl obrovským příjemným překvapením v rámci uplynulého play-off. Zcela jasně si řekl o nový extraligový kontrakt, který kromě jiného zahrnuje i roční opci,“ uvedl generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček a doplnil: „Věříme, že Patrik naváže na tyto kvalitní výkony a stane se nedílnou součástí základní sestavy. Jsme rádi, že máme možnost opětovně pracovat s dalším hradeckým odchovancem.“

Kromě jednoho z hrdinů play off podepsal v Hradci novou smlouvu i další útočník Matěj Chalupa. Ten má v kádru Lvů svoji minulost. Blýskl se především v sezoně 2019/2020, kdy pomohl týmu k postupu do finále Ligy mistrů a svými kvalitními výkony zaujal v NHL. Laso mu poslalo Chicago, tam se však rychlonohý forvard neprosadil a zamířil zpět do Česka. V Litvínově ani v Karlových Varech to nebylo ono, proto vyslyšel volání po restartu a vrátil se zpět do města pod Bílou věží. V závěru uplynulého ročníku pomohl Hradci k extraligovému stříbru. Teď klub oznámil, že v organizaci bude pokračovat i nadále, když podepsal roční dvoucestný kontrakt s opcí.

Matěj Chalupa (č. 71).Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK

„Matěj projevil zájem v Hradci Králové pokračovat i za cenu nových „startovních“ podmínek, což jsme přivítali a výsledkem je nový roční kontrakt s opcí na další sezonu. Trenéři Matěje dobře znají, chtějí s ním pracovat a dostat ho do formy, díky které získal smlouvu v NHL. Bude však záležet pouze na něm, jak šanci využije,“ přiblížil Kmoníček.