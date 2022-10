Fakta – branky a nahrávky: 9. Rymsha (Kevin Klíma), 30. Radovan Pavlík (Štohanzl, Jank), 45. Klíma (Rymsha), 48. Radovan Pavlík (Pajer, Naar), 50. Pajer (McCormack, Lalancette), 51. Okuliar (McCormack), 54. Pajer (McCormack, Lalancette), 58. Veselý (Jank, Lalancette) – 9. Boychuk (Mauer), 28. White (Fiore). Rozhodčí: Dalonen, Hribik – Klouček, Ondráček. Diváci: 2780. Třetiny: 1:1, 1:1, 6:0. Hradec Králové: Kiviaho – Kalina, Piegl, Jank, Rymsha, Naar, McCormack – Cingel, Lalancette, Veselý – Okuliar, Kevin Klíma, Jergl – R. Pavlík, Štohanzl, Pajer – Moravec, Morong, Lang. Trenér: Martinec. Berlín: Noack – Müller, Giebel, Mik, Hördler, Wiederer, Melchiori - Mauer, Boychuk, Noebels – Fiore, Roßmy, White – Nijenhuis, Barinka, Hördler – Baßler, Handschuh, Heim. Trenér: Aubin.

Hned devět hráčů, kteří prošli mládeží Hradce Králové, poslali kouč Tomáš Martinec a jeho asistenti Petr Svoboda a Tomáš Hamara do posledního zápasu skupinové fáze Ligy mistrů proti Eisbärenu Berlín. Východočechům totiž při jistotě postupu do vyřazovací fáze evropské soutěže o mnoho nešlo, proto dostali prostor mladíci z Kolína, ve čtvrté formaci si spolu zahrálo útočné trio Moravenc, Morong, Lang, v obraně se objevil Naar. Za Medvědy zase nastoupil teprve sedmnáctiletý gólman Noack.

První velkou šanci zápasu si vypracovali hosté. Po chybě Janka šel do samostatného úniku Boychuk, Kiviaha zkusil překvapit střelou mezi betony, ale hradecký gólman s touto variantou počítal a šanci zneškodnil.

Následně domácím nevyšla početní výhoda a do velké šance se znovu dostal Berlín. Piori se s pukem zjevil u levé tyče, ale Kiviaha nepřetlačil. V 9. minutě už Mountfield inkasoval. Maurer ujel po pravé straně, přihrávkou našel Boychuka, který tvrdou ranou o břevno mířil přesně – 1:0. Jenom 19 vteřin stačilo Hradci na srovnání. Obránce Rhymsa ujel po pravém mantinelu, puk si přehodil na forhend a prostřelil Noacka – 1:1.

Ve 13. minutě vystihl rozehrávku soupeře Kevin Klíma. Únik přes celé kluziště zkusil zakončit bekhendovým blafákem, s tím však Noack počítal. Mladý německý brankář poté svůj tým dvakrát podržel, když si poradil se střelou Pajera a následně i s nebezpečnou tečí Langa, do šaten se tak odcházelo za nerozhodného stavu.

Na třetí branku si diváci počkali do 28. minuty. Na levém kruhu dostal hodně prostoru White, který svoji dělovkou prostřelil Kiviaha. Hned po vstřelené brance měli hosté šanci na zvýšení, když hráli dlouhou přesilovku pěti proti třem. Paradoxně si však nepohlídali rychlonohého Radovana Pavlíka, který přebruslil obranu a pěknou individuální akcí srovnal na 2:2. Po zbytek třetiny byli nebezpečnější hosté, ale už bez gólového efektu.

Ve 45. minutě se Mountfield dostal poprvé v utkání do vedení. Dobrou práci odvedl Rhymsa, který navezl puk do útočného pásma, tam puk přenechal Klímovi, který se prosadil střelou zápěstím – 3:2. Od té doby bylo na ledě už pouze jedno mužstvo. Čtvrtou hradeckou branku zaznamenal po excelentní přihrávce od Pajera do prázdné branky Pavlík. Lvi poté třikrát udeřili v početních výhodách. Nejprve po nahrávce od McCormacka zvýšil dělovkou na 5:2 Pajer. O dalších 38 vteřin později pálil McCormack od modré a s lehkou tečí přispěchal Okuliar – 6:2.

A to nebylo vše. V 54. minutě si McCormack s Pajerem spolupráci zopakovali a druhý jmenovaný se znovu nemýlil – 7:2. Gólový účet uzavřel Veselý, který využil svého důrazu v brankovišti a upravil na konečných 8:2.

Tomáš Martinec: "Chtěli jsme poslední zápas ve skupině vyhrát, přestože jsme měli postup zajištěný a některé hráče zraněné. Utkání nebylo jednoduché, výsledek úplně neodpovídá jeho průběhu. Zlomovým momentem bylo oslabení tři na pět, ve kterém jsme vyrovnali na 2:2 a potom se štěstím ubránili přesilovky soupeře. Stejně jako v Berlíně pak rozhodla třetí třetina, kterou jsme vyhráli 6:0."