V sezoně Kometu drtili. Vyhráli nad ní všechny čtyři zápasy. Jenže ve čtvrtfinále play off jsou ti druzí. Hokejový Hradec Králové zatím vůbec nestačí na obhájce titulu.Na svém ledě prohrál obě utkání při celkovém skóre 1:8. Série pokračuje v pátek a v sobotu na jihu Moravy.

„Teď máme hlavy dole, ale zítra je nový den. Jedeme tam vyhrát. Na dva zápasy ještě nikdo sérii nevyhrál,“ burcuje hradecký útočník Tomáš Vincour, ještě v minulé sezoně hráč Brna.

Mountfield však musí změnit vlastně všechno. Zejména je potřeba být disciplinovanější. „Fauly, které děláme, jsou úplně z cesty,“ uznává Radek Smoleňák.

Ve druhém duelu seděl zbytečně na trestné lavici například Vincour či další zkušený borec Daniel Rákos.

Přitom vyloučení jsou pro tým smrtelná. Kometa totiž hraje přesilovky famózně. V Hradci proměnila čtyři z devíti, je téměř na 45 procentech úspěšnosti, což je nevídané číslo.

Tento fakt má dvě strany. Zaprvé neoddiskutovatelnou brněnskou kvalitu, zadruhé úpadek hradecké hry v oslabení. „Nejde nám to tak jako v základní části,“ připouští Vincour.

Tomu odpovídají i statistiky. Ve čtvrtfinále má celek úspěšnost 55 procent, v základní části byl o třicet procent výše.

Stejné je to v obráceném stavu. Početní výhody se Hradci vůbec nedaří. „Hrajeme je zoufale. Honíme to pořád někde v rohu,“ diví se Smoleňák.

Mountfield nevyužil ani jednu z deseti možností. Naopak Brno v převaze rozhodlo oba souboje.

Třetím a souvisejícím tématem je střelecká nemohoucnost. „Máme problémys produktivitou a nejsme schopní i přes střeleckou převahu dát gól. To je alfa a omega těch dvou zápasů,“ je si jistý kouč Tomáš Martinec.Hradec měl v prvním střetnutí 42 střel, Brno 16. Ve druhém byl poměr rovněž ve prospěch domácích. Východočeši pálili osmatřicetkrát, Kometa vyslala 24 pokusů.

„Nehrajeme špatně. Jenže když to nepadá, musíme do brány dotlačit špinavé góly. Play off není o hezkých gólech, ale kdo jich dá víc,“ upozorňuje Vincour.

Pomoci však musí i gólmani. V Hradci chytal Brandon Maxwell, dostal se na úspěšnost zákroků 80 procent. To je potřeba vylepšit.

Stejně jako vše ostatní.