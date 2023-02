Fakta – branky a nahrávky: 11. R. Pavlík (Lalancette), 14. Zachar (Rosandić, Okuliar), 54. Chalupa (Kalina, Blain). Rozhodčí: Šír, Jaroš – Frodl, Gerát. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 3862. Třetiny: 2:0, 0:0, 1:0. Mountfield Hradec Králové: Kiviaho – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Eberle, Cingel, Lev – R. Pavlík, Lalancette, Okuliar – Perret, Kev. Klíma, Jergl – Pilař, Zachar, Chalupa. Trenér: T. Martinec. HC Verva Litvínov: Tomek – Zile, D. Zeman, Strejček, Jaks, Demel, Freibergs – Kudrna, Sukeľ, Abdul – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal – Straka, Gut, Hlava – Havelka, Jurčík, Zygmunt – Fronk. Trenér: Mlejnek.

Po opatrném úvodu ukázali domácí hráči, v jaké herní pohodě jsou. Skóre otevřel v 11. minutě Radovan Pavlík, který zužitkoval přesnou přihrávku od Lalancetta. O tři minutky později to bylo už o dvě branky. Při hře čtyři na čtyři dostal na pravé straně prostor Zachar a přesnou střelou na zadní tyč zvýšil. „Zavřel jsem oči, vystřelil jsem a padlo to tam," komentoval svůj gól hradecký rychlík.

V prostřední periodě Verva dokázala vyrovnat hru, to nejzajímavější se však dělo až v jejím závěru. Necelých šest minut před druhou sirénou totiž Jergl nechtěně sekl Strejčka do slabin a od rozhodčích dostal trest do konce utkání. Litvínov se tak mohl domácím minimálně přiblížit, když hrál dlouhou pětiminutovou přesilovku.

Největší šanci v ní měl paradoxně Mountfield. Chyby Zileho na modré využil Perret, dostal se do samostatného úniku, forhendovým blafákem však Tomka nepřekonal. I hosté si vypracovali několik dobrých příležitostí, ale v hradecké brance čaroval bezchybný Kiviaho, to ostatní pokryly speciální formace na oslabení. „Všichni kluci, co chodíme na oslabení, jsme rychlí a chceme být strašně agresivní, aby měli soupeři problémy a do pásma ani nezajeli," prozradil recept na hru poti přesile Zachar.

Dynamo zdemolovalo Motor v samotném závěru. Hattrickem se blýskl Radil

Litvínov v poslední třetině zkusil s nepříznivým výsledkem ještě něco udělat, jenže Lvi ho do vážnějších šancí nepustili. Tu největší měl sedm minut před koncem Stránský, když se hezky proháčkoval až před Kivaha, ale ten mu skórovat nedovolil. Hned z protiútoku Východočeši pojistili výhru, Chalupa si po střele od modré našel vyražený puk, z dorážky trefil odkrytou branku a upravil na konečných 3:0.

Hradec je po zaváhání Třince v Liberci už na čtvrtém místě extraligové tabulky. A pravě s Oceláři se utká hned v pátek, kdy se od 17.00 představí ve Werk aréně. Oba sokové se během týdne utkají už podruhé. V pondělí vyhráli doma svěřenci trenéra Tomáše Martince 4:3. „Bude to znovu vyhecovaný duel. Máme čtyři zápasy v týdnu, takže musíme dobře zregenerovat a zítra už odjíždíme do Třince," doplnil Zachar.