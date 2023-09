/FOTOGALERIE/ Skvělá podívaná, hodně branek, tři trestná střílení, hattrick hradeckého útočníka Olivera Okuliara. Utkání 2. kola extraligy mezi Mountfieldem a Libercem muselo bavit. Východočeši ho právě díky třem trefám slovenského forvarda dotáhli k vítězství 5:3 a navázali tak na páteční představení v Brně (4:0).

Extraliga - 2. kolo: Mountfield HK - Liberec. | Foto: Lubomír Douděra

První zápas nové sezony na soutoku Labe a Orlice začal pěkně zhurta. Už po 70 vteřinách rozjásal domácí fanoušky Okuliar, jenž po chybě hostujícího beka McCoshena pálil okolo vyrážečky Hrenáka – 1:0. Radost ale domácím vydržela jenom 22 sekund. Únik jednoho z libereckých útočníků zastavil za cenu faulu Šťastný a z nařízeného trestného střílení se krásným bekhendovým blafákem prosadil Flynn – 1:1. Ve 4. minutě dostal možnost trestného střílení i Hradec, ale Okuliar bekhendem libereckého gólmana nepřekonal. Domácím tak vrátil vedení v 13. minutě Šťastný, když se prosadil v početní výhodě – 2:1.

Hrdina nedělního utkání Oliver Okuliar. Trestné střílení sice neproměnil, ale i tak zaznamenal hattrick. Zdroj: Lubomír Douděra

Na konci 24. minuty chybovali domácí na útočné modré a do úniku šel Bulíř. Při zakončení byl faulován a pískalo se už třetí trestné střílení v utkání. K němu se znovu postavil hostující šikula Flynn, ale tentokrát si forhendovým blafákem na Bartošáka nepřišel. Dlouho ho to mrzet nemuselo, v početí výhodě před brankou vykoupal jednoho z obránců a vyjetého Bartošáka překonal pokusem nad beton – 2:2. Krásný hokejový moment. Mountfield si ztracené vedené vzal zpět 18 vteřin před druhou sirénou. Okuliar v přesilovce na vrcholu kruhů napřáhl a mířil přesně pod víko – 3:2.

Tygři dokázali odpovědět i potřetí v zápase, když rychlé přečíslení po nahrávce od Bulíře přesně zakončoval Birner – 3:3. Ani to ale svěřence trenéra Tomáše Martince nezlomilo, když na konci 52. minuty narýsoval přesnou přihrávku přes osu hřiště Tamáši a Jergl se nemýlil – 4:3. V závěru ještě zkompletoval hattrick Okuliar, který trefil z vlastního pásma odkrytou branku při liberecké power play – 5:3.

"Zápas měl výbornou úroveň, bylo to nahoru – dolů a Liberec hrál výbroně. Ve druhé třetině byl jednoznačně lepší a nebýt Patrika Bartošáka v bráně, tak výsledek překlopil na svoji stranu a těžko bychom to obraceli. Tam se zápas lámal, měli jsme velké štěstí. Do třetí třetiny jsme se srovnali a náš výkon šel zase nahoru. Byť chvílemi třeba se štěstím, tak jsme to nakonec urvali bojovností a charakterem," řekl hradecký kouč Tomáš Martinec.

Hradec Králové – Liberec 5:3

Fakta – branky a nahrávky: 2. Okuliar, 13. Šťastný (Perret, Okuliar), 40. Okuliar (Blain, Pavelka), 52. Jergl (Tamáši), 60. Okuliar (Jergl, Jank) – 2. Flynn (TS), 28. Flynn (Rychlovský, Melancon), 48. Birner (Bulíř). Rozhodčí: Kika, Vrba – Rampír, Bohuněk. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:1. Diváci: 4572. Třetiny: 2:1, 1:1, 2:1.

Mountfield HK: Bartošák – Kalina, Blain, Marcel, Freibergs, Pavelka, F. Pavlík, Jank – R. Pavlík, Miškář, Eberle – Okuliar, Tamáši, Jergl – Perret, Lalancette, Šťastný – Chalupa, Zachar, Jasper. Trenér: T.Martinec.

Bílí Tygři Liberec: Hrenák – Budík, Ivan, McCoshen, Melancon, Derner, Kolmann, A. Král – Birner, Bulíř, Klíma – Pérez, Filippi, Faško-Rudáš – Flynn, Rychlovský, Hawryluk – Vlach, Šír, Gajda. Trenér: Pešán.