Hradec přetlačil Plzeň a Vítkovice vyzve v posledním kole i v boji o čtvrtfinále

Poslední domácí utkání základní části hokejisté Hradce Králové zvládli. V 51. kole extraligy porazili na po brankách Kevina Klímy, Radovana Pavlíka a Olivera Okuliara Plzeň 3:1. Už teď je jisté, že se v předkole play off utkají s Vítkovicemi. V neděli si to však v Ostravě (16.30) oba sokové rozdají o to, kdo začne doma a bude mít výhodu.

Extraliga 51. kolo: Mountfield HK - HC Škoda Plzeň. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK