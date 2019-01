Pardubice, Hradec Králové /FOTOGALERIE/ – Dvacet let čekání stálo za to. Velké hokejové derby mezi Pardubicemi a Hradcem bavilo. A jak! Fantastické publikum nedalo hráčům ani na vteřinu vydechnout. Pardubický kotel se předháněl s hradeckým a na ledě zuřila ohromně napínavá bitva.

Vítěz? Domácí „pojišťováci", v prodloužení se trefil Václav Benák a zařídil vítězství 3:2.

A obávaní hradečtí ultras? V hale byl klid, jenom v závěrečné části si neodpustili jeden oheň…

Pardubický kouč Zdeněk Venera vsadil na překvapivého žolíka. Do branky vyslal Dušana Salfického. První start v sezoně? Hned derby.

Veterán se v bráně rozhodně nenudil, práce měl jak na kostele.

Hradec se do něj pořádně zakousl. Velký nástup domácích? Ne, Mountfield byl na začátku nebezpečnější a do vedení ho poslala čtvrtá lajna mladíků. Střelu Michala Švihálka dorazil do brány osamocený Tomáš Rousek.

Za pět minut ale srovnal domácí snajpr Petr Sýkora. Když se procpe sám před brankáře? To jistá smrt, s Pavlem Kantorem udělal rychlý proces.

Do druhé třetiny Pardubice nastoupily se zataženou ruční brzdou. Mountfield válel, Rudolf Červený trefil tyč a po libové nahrávce Petera Mikuše ho při přesilovce dostal podruhé do vedení Jakub Langhmmer. Situace z první části se však opakovala, „pojišťováci" při další početní výhodě srovnali díky Radovanu Somíkovi. Před odkrytou branku vyplaval volný puk a slovenský útočník ho v pohodě uklidil do branky – 2:2.

Rozhodovat se tak nakonec muselo až v prodloužení. Nebýt ale rychlé levé nohy Salfického, vystřelil pár vteřin před koncem normální hrací doby pro Hradec Jaroslav Kudrna.

V 63. minutě rozhodl derby pardubický hrdina Václav Benák. Při přesilovce si najel ke kruhu a dělovkou propálil chumel před sebou.

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice - Mountfield HK 3:2 po prodloužení (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Fakta – branky a nahrávky: 9. Sýkora (Píša), 34. Somík (Kočí), 63. Benák (Sýkora, Marha) – 4. Rousek (Švihálek, Knotek), 31. Langhammer (Mikuš, Květoň). Rozhodčí: Čech, Kalivoda – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 5:8. Využití: 3:1. Diváci: 10194 (vyprodáno).

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice: Salfický – Kočí, Píša, Čáp, Benák, Vašíček, Gregorc, Zdráhal – Somík, Marha, Sýkora – Zohorna, Nosek, Cetkovský – Starý, Kousal, Radil – Tybor, Číp, Veselý. Trenér: Venera.

Mountfield Hradec Králové: Kantor – Vydarený, Harant, Mikuš, Pláněk, Frühauf, Ptáček, Plašil – Šimánek, Mertl, Dej – Květoň, Langhammer, Kudrna – Škoda, Červený, Tvrdík – Rousek, Knotek, Švihálek. Trenér: Draisaitl.

Hvězda zápasu

VÁCLAV BENÁK, obránce Pardubic, (v utkání 1 gól): Celý zápas se tlačil dopředu, měl ofenzivní choutky, ale jeho chvíle přišla až v nastavení. V přesilovce se napřáhl a báječnou ranou rozhodl.

Moment zápasu

PAS MIKUŠE: V přesilové hře hradecký zadák očima sleduje najíždějícího Jakuba Langhammera, v ideální moment mu pošle přes několik hokejek čarokrásný pas a Hradec vede 2:1.