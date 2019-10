Verdikt se odsouvá. Zůstane u týmu hokejového Hradce domácí kouč Tomáš Martinec, nebo přijde velké jméno, tedy Vladimír Růžička? To se uvidí.

Výrazně napovědět může už úterní extraligový duel. Do Hradce přijede Třinec, úřadující mistr. Začíná se v 18 hodin.

Minimálně dvě skupiny, jichž se hokej v Hradci bytostně dotýká, však mají jasno.

Příznivci vyjádřili při nedělním duelu se Zlínem jasnou přízeň Martincovi. Vyvěsili plakát, skandovali jeho jméno. Když mezi třetinami procházel pod kotlem, zahrnuli ho přízní. On jim zatleskal.

„Chtěl bych fanouškům poděkovat,“ pronesl proto trenér na tiskové konferenci.

Podporu dostal trenér také od hráčů. Kapitán Radek Smoleňák neváhal a natvrdo potvrdil, že kabina stojí za nynějším trenérem.

„Abych se přiznal, vždycky hrajeme sami za sebe, za celou tuhle loď, na který jsou trenéři, kustodi i fanoušci. Všichni chceme vyhrávat. Každý z nás je důležitý. Potřebujeme vyhrávat jako jedna posádka,“ řekl šéf mužstva.

„Trenér má i naši podporu, všichni jsou to workoholici. Dresy ale máme my. Oni nám dávají veškerý materiál, luxus, který potřebujeme. A teď to my potřebujeme prodat. Kvalitu máme, každý z nás musí být lídr a vyhrabat se z toho. Nikdo nám nepomůže,“ doplnil.

Debaty o Martincově konci vznikly kvůli hradeckému tápání v extralize. Mužstvo prohrálo pět z posledních sedmi utkání. Na druhou stranu splnilo jeden z předsezonních cílů, postoupilo do play off v Lize mistrů.

Bude to Martincovi stačit?