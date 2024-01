Hradec uťal černou sérii proti oblíbenému Kladnu. S ním přijel i gólman Hudáček

Čtyři a dost! Hokejisté Hradce Králové vstoupili do roku 2024 důležitou výhrou ve vloženém 47. kole extraligy 4:2 nad Kladnem. Svěřenci trenéra Tomáše Martince dali zapomenout na období kolem Vánoc, kdy prohráli čtyřikrát v řadě. „Samozřejmě je to lepší než pátá prohra. Je to super a trochu i zadostiučinění,“ usmál se hradecký obránce Tomáš Pavelka, který zaznamenal vítěznou branku duelu.

Hodnocení trenérů Pavla Skrbka (Kladno) a Petera Frühaufa (Hradec Králové) | Video: Deník/Vladimír Machek