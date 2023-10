/FOTOGALERIE/ Po čtrnácti dnech se představili doma a duel proti Vítkovicím, se kterými se utkali poprvé od loňské semifinálové série, zvládli hokejisté Hradce Králové na jedničku. O výhře 2:0 rozhodli Východočeši po brankách Jergla a Okuliara už v první třetině. Druhou nulu v sezoně navíc udržel Patrik Bartošák. „Kluci hráli perfektní hokej a já jsem tam byl jako komparz, o mně to nebylo ani trošku,“ pochvaloval si hradecký gólman.

Extraliga - 13. kolo: Mountfield HK - HC Vítkovice Ridera. | Foto: Lubomír Douděra

Vůbec poprvé se v hradeckém dresu představil kandský útočník Giorgio Estephan, který naskočil ve čtvrté formaci po boku Radka Pilaře a Davida Šťastného. Na ledě hned při své premiéře strávil více než 13 minut.

Mountfield za výhrou nad semifinálovým sokem z minulé sezony nakročil už během první třetiny. Na začátku 8. minuty našel Okuliar na modré Jergla, který nic nevymýšlel a udělal dobře, protože jeho pumelice skončila až za zády Machovského – 1:0.

„Už v Plzni jsme hráli dobře, ale na tentokrát jsme skórovali jako první, což jsme strašně chtěli. To nám dodalo sebevědomí na hokejky,“ uvedl Martincův asistent Peter Frühauf.

Druhou gólovou radost doručili domácí hokejisté fanouškům v polovině 18. minuty během početní výhody. Okuliar dostal puk na levou stranu, šikovně se zbavil jednoho z obránců a i díky dobré cloně od Jergla zvýšil – 2:0.

Na začátku druhé dvacetiminutovky se zaskvěl vítkovický gólman Machovský, když nejprve vyrazil nepříjemnou střelu Blaina betonem a následně vychytal i dorážku. Ridera se mohla dostat zpátky do hry v přesilovce po vyloučení Kaliny za nedovolené bránění, jenže hradecká čtyřka jí toho moc nedovolila. Ostravané za první dvě třetiny vyslali na domácí branku pouhých sedm střel. „Člověk si to dělá těžké v hlavě, ale dneska se nic kolem brány nemotalo. Řeknu to blbě, ale byl jsem úplně v klidu," pokračoval Bartošák.

Hned zkraje poslední třetiny se hosté dostali do přečíslení dva na jednoho, jenže zakončující Lakatoš puk v ideální pozici minul. Hradec mohl definitivně stvrdit vítězství v další přesilovce, kdy se Jasper zpoza branky natlačil do brankoviště a málem dotlačil puk za záda Machovského. Celá situace se zkoumala u videa, ale kotouč brankovou čáru nepřešel.

V závěru si Vítkovice přeci jen vytvořily mírný tlak a čtyři minuty před koncem se mohly dostat na dostřel. Bartošák neudržel puk a z brankové čáry ho rukou musel vyhazovat Estephan. „Hodil ho na jednu stranu, odrazilo se to na druhou. Haluz. Takové střely z dálky bych měl ale chytat, naštěstí mě kluci podrželi a duel se nezdramatizoval," dodal zkušený brankář.

Východočeši naplno bodovali po šesti zápasech a v tabulce jsou šestí.

Hradec Králové - Vítkovice 2:0

Fakta - branky a nahrávky: 8. Jergl (Okuliar, F. Pavlík), 18. Okuliar (Pavelka). Rozhodčí: Hribik, Veselý – Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 4420. Třetiny: 2:0, 0:0, 0:0.

Mountfield HK: Bartošák – Blain, Jank, F. Pavlík, Kalina, Freibergs, Pavelka, Marcel – Eberle, Miškář, R. Pavlík – Jergl, Tamáši, Okuliar – Jasper, Lalancette, Perret – Šťastný, Estephan, Pilař. Trenér: T. Martinec.

HC Vítkovice Ridera: Machovský – Grman, Percy, Raskob, Mikuš, Stehlík, Gewiese, L. Kovář – Mueller, Krieger, Bukarts – Lakatoš, Chlán, Zdráhal – Kalus, Claireaux, Kotala – Krejsa, Přibyl, Fridrich. Trenér: Holaň.