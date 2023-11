Pokračují tam, kde před reprezentační přestávkou skončili. Hokejisté Hradce Králové v dohrávce 16. kola extraligy vyhráli na ledě poslední Mladé Boleslavi zaslouženě 3:0 a navázali tak na předchozí dva zápasy, ve kterých přehráli České Budějovice a Litvínov. Proti Bruslařům se druhou nulou v řadě blýskl gólman Patrik Bartošák. O góly Mountfieldu se postarali Matěj Chalupa, Evan Jasper a Jordan Perret.

Hradec porazil v dohrávce 16. kola extraligy Mladou Boleslav 3:0 | Foto: Lubomír Douděra/archiv

První třetina přinesla jedinou branku. Ve 12. minutě předal na modré Okuliar kotouč parťákovi Tamášimu, který trefil brusli Chalupy a od ní skončil puk za zády Novotného – 0:1. Pro hradeckého forvarda šlo o první letošní extraligovou trefu.

Do dvoubrankového vedení poslal v závěru druhé dvacetiminutovky Lvy Jasper, který využil dobrého uvolnění od Zachara a trefil přesně šibenici mladoboleslavské branky - 0:2. Následně měli domácí výhodu dlouhé dvojnásobné přesilovky, ale ani v ní si na bezchybného Bartošáka nepřišli.

V poslední třetině se Středočeši snažili s výsledkem něco udělat, ale do útoku byli bezzubí, což do puntíku potvrzovalo jejich rozpoložení a hlavně postavení v tabulce. Hradeckou stvrzenku tak udělal při boleslavské hře bez gólmana Perret, když vystihl rozehrávku a z půlky se do odkryté branky nemýlil - 0:3.

Bruslařům tak nepomohla ani změna trenéra, když si premiéru na jejich lavičce odbyl Richard Král. Východočeši naopak vyhráli třetí extraligový duel v řadě a ve vyrovnané tabulce se posunuli na šesté místo.

Mladá Boleslav – Hradec Králové 0:3

Fakta – branky a nahrávky: 12. Chalupa (Tamáši, Okuliar), 38. Jasper (Zachar, Blain), 59. Perret. Rozhodčí: Jeřábek, Šindel – Rampír, Thuma. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 2391. Třetiny: 0:1, 0:1, 0:1.

BK Mladá Boleslav: Novotný – Pyrochta, Gewiese, Jánošík, Osburn, Bernad, Pláněk, Čech – Skalický, Järvinen, Lantoši – Aaltonen, Fořt, Rohdin – Suchý, Roman, Malát – Půček, Závora, Stránský. Trenér: Král.

Mountfield HK: Bartošák – Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Marcel, Freibergs – R. Pavlík, Miškář, Eberle – Okuliar, Tamáši, Chalupa – Perret, Lalancette, Estephan – Šťastný, Zachar, Jasper. Trenér: T. Martinec.