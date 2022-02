„Byl to nejspíš můj nejlepší zápas za poslední roky a měl jsem nejvíc zákroků za celý život. Stanovil jsem si osobní rekord, je to úžasné,“ řekl po zápase šťastný Bow. Ale pěkně popořadě. Ráz vypjatého duelu, který se fanouškům musel líbit, určila první třetina, kterou favorizovaný Hradec překvapivě 1:4 prohrál. „Zkomplikovali jsme si to tím začátkem. Oni nám dali góly ze všeho,“ uvedl pro klubový web kapitán Mountfieldu Radek Smoleňák.

Do druhé třetiny jakoby nastoupil jiný tým. Východočeši rozjeli nevídaný kolotoč, soupeř nevěděl, kde mu hlava stojí, jenže v brance měl Bowa. Ten pochytal v prostřední části všech 24 střel a zadělal na vítězství Rytířů. „Tahle část hry mi přišla nekonečná. Hradec nás tlačil ani jsme se nezvládli nadechnout a odpočinout si. Pořád a pořád na nás chodily další střely, to byla určitě nejtěžší třetina,“ hledal zlomový moment zápasu jeho hrdina. Nic na jeho výkonu nezměnily ani dva inkasované góly v závěrečném dějství. Mountfield se sice dostal na dostřel. Vyrovnat se mu však přes veškerou snahu nepodařilo.

„Od druhé třetiny jsme byli jasně lepší, ukazuje to i počet střel, ale brankář nám neumožnil víc gólů. Nepomohli jsme si v přesilovce ani v power-play. Můžeme se vymlouvat, na co chceme, protože to byl hodně zvláštní zápas. My jsme si ho ale prohráli v první třetině a z toho se musíme poučit,“ nehledal výmluvy jeden z hradeckých trenérů Ladislav Čihák. Rozhodně měl pravdu, ale i přes těsnou a možná nespravedlivou porážku ukázal Mountfield svoji ohromnou kvalitu. Čtyřicet minut svého soka mačkal, chyběly tomu jen a jen góly. „Takové zápasy někdy jsou, měli jsme spoustu šancí, bohužel jsme nedali víc gólů. Byly tam dobré věci, ale rozhodně se musíme poučit z toho startu,“ doplnil Smoleňák.

Na vítěznou vlnu se bude chtít jeho tým vrátit už v pátek, kdy se od 17.30 představí na ledě karlovarské Energie.