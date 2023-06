Hokejový Hradec lovil tentokrát v Německu. V Bietigheimu si vyhlédl produktivního kanadského forvarda Evana Jaspera, jenž se stal třetí ofenzivní posilou východočeského celku. V poslední sezoně zapsal v DEL lize 32 kanadských bodů.

Nová hradecká posila - kanadský útočník Evan Jasper. | Foto: Bietigheim Steelers

Jednatřicetiletý útočník v Německu působil od roku 2020. S týmem Bietigheim/Bissingen hned v první sezoně postoupil do nejvyšší soutěže, během dvou sezon mezi elitou patřil k nejproduktivnějším hráčům celku. A přesto, že v uplynulé sezoně tým z posledního místa znovu sestoupil, Jasper zapsal sedmnáct branek a patnáct asistencí.

„Máme na Evana perfektní reference, jedná se o gólového hráče, což ostatně potvrdil i během posledních dvou sezon v německé nejvyšší soutěži,“ potvrdil generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.

Zkušený útočník si během své kariéry zahrál v Americe, Dánsku, Číně či Francii. Po z osobního hlediska povedené štaci v Německu zažije první zkušenost s českým hokejem. „Evan měl velký zájem o působení v Hradci, a tak jsme se rychle dohodli na roční spolupráci s možnou opcí,“ doplnil Kmoníček.

Na příchod nového hráče zareagoval i trenér Mountfieldu Tomáš Martinec. „Hledali jsme charakterového, pracovitého útočníka, který by zapadal do našeho herního systému a zároveň nám pomohl zlepšit produktivitu. A přesně do takové role nám Evan pasuje, navíc jsme na něj dostali i doporučení od finského trenéra, který ho vedl v německém Bietigheimu.“

Klub ze soutoku Labe a Orlice získal zajímavého útočníka, také však reaguje na aktuální dopingovou kauzu, kdy tři hráči (McCormack, Klíma a Štohanzl) byli pozitivně testování na zakázanou látku v těle a můžou být mimo hru na dlouhou dobu.