Bylo jich opravdu hodně. Na můj vkus jsme jich měli moc v každém zápase. Jestli dobře počítám, tak se blížíme někde ke dvaceti, to je na tři zápasy a na to, že hrajeme přípravu, opravdu hodně. Musíme to brát jako výstrahu, tohle nás může stát body. Oslabení jsme však parádně zvládli a dobrý výkon předvedl gólman. Důležité bylo, že jsme zůstali aktivní, nedostali jsme gól a sami jsme byli nebezpeční.

Hráčů máte hodně a v zápasech se střídají. Jak sestavu točíte s ohledem na příští týden, kdy se jede do Švýcarska?

Program bude náročný, proto jsme se snažili zapojit co nejvíc hráčů, abychom je měli v zápřahu a aby na turnaj byli připravení. Někteří s ohledem na turnaj dostali naopak volno, aby si odpočinuli. Chceme tam totiž předvést náš nejlepší hokej.

Hodně oslabení, přesilovek i bitka. Lvi před turnajem v Sursee přehráli Vídeň

Už máte představu, kdo na turnaj pojede?

Představu máme, ale samozřejmě to do médií nebudeme dávat předtím, než to oznámíme chlapcům. Včas se to dozvíte.

V Sursee odehrajete tři zápasy během čtyř dnů, pojedou i někteří hráči z Kolína?

My nemůžeme vzít dva autobusy. Někteří hráči samozřejmě do všech utkání nenastoupí, ale Kolín má též svůj program, takže to nebude takový zásah.

Jak budou vypadat následující dny?

Měli bychom odjíždět v úterý brzy ráno. V pondělí budeme mít normálně dvě tréninkové jednotky, chlapci si odfrknou teď přes víkend. Ve Švýcarsku hrajeme středa, čtvrtek, sobota. Bude to náročný program hlavně kvůli té dlouhé cestě. Musíme se na to přichystat, ale i tohle stmeluje tým a vytváří takový zdravý teambulding.

Turnaj Sursee (Švýcarsko)



EV Zug - Mountfield HK, středa 23. srpna 19.00

Genève-Servette Hockey Club - Mountfield HK, čtvrtek 24. srpna 19.00

Hockey Club Ambrì-Piotta - Mountfield HK, sobota 26. srpna 18.30

Patrik Bartošák zatím v přípravě nenastoupil. Pojede s vámi a co mu je?

Uvidíme. On má virové onemocnění. Zatím je ještě doma a léčí se. Budeme to řešit den po dni. Ale všichni víme, že žaludeční problémy se někdy dokážou držet hodně dlouho.

Co Bohumil Jank a jeho zranění?

Ten se do hry ještě určitě ve Švýcarsku nezapojí, ale už chodí pomalu na led. Musím říct, že to zvládá až nad očekávání dobře. Vše se proti prognózám zkrátilo, ale stále musíme být hodně opatrní. Věřím ale, že do zápasového kolotoče naskočí co nejdřív.

Tohle jsou jediní dva hráči, kteří jsou mimo zápasovou zátěž?

Je to tak. Vysloveně zraněných hráčů máme opravdu málo, což svědčí o dobré přípravě. Víme, že sezona je dlouhá, ale pokud to vydržíme co nejdéle, bude to skvělé.

Gólman Tomáš Vomáčka odchází definitivně do Pardubic?

Popravdě nevím, jestli je to nějakým způsobem oficiální. Nechci vypustit něco, co sám netuším. Na to se spíše zeptejte pana Kmoníčka.

Měl proti Vídni chytat?

Plán takový byl.

Musel se tedy někdo oblékat navíc?

Ano, ale gólmany tady máme. Když se někdo podívá na naši přípravu, vidí, že jsme tu točili pět brankářů. Chlapci jsou tu, jsou hladoví a je skvělé, že tu máme takovou konkurenci. Navíc mají kvalitu a chtějí se o místo porvat.

Jak byste tedy zhodnotil výkon Tomáše Sajdla, který původně chytat neměl, ale nakonec šel do branky?

Muselo to pro něj být těžké, i když to byla jen příprava. Gólman potřebuje minimálně den dopředu vědět, že nastoupí, aby se mentálně připravil. Zmapovat si soupeře, být dobře nastavený. Ale on to velmi dobře zvládl. Dostal jeden nešťastný gól. V nájezdu pak vytáhl skvělý zákrok a musím říct, že měl sebevědomí a bylo to vidět. Vždycky se klukům hraje líp, když z gólmana čiší sebevědomí. Měl tam několik těžkých puků, nebál se rozehrát, to se mi na něm hrozně líbí, že se toho nebojí. Je to příjemné překvapení.

Hradec má dva špičkové gólmany, potřebuje však i třetího. Řekl si o to?

Minimálně nám zamotal hlavu.