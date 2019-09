Jasně – i dál zabudovávat mladé kluky, hrát, jak se říká, moderní hokej, tedy plný pohybu, agresivity, útočně. Nestavět tým z drahých matadorů, byť to může být zkratka k úspěchu.

Hokejový Hradec se chce dál držet cesty, na niž vstoupil před minulou sezonou, ale…

Namlsán perfektním představením v základní části minulé sezony, které pak ve čtvrtfinále play off uťalo supersilné Brno, vyhlašuje klub útok na vyšší mety. „Za úspěch bych považoval postup do semifinále,“ řekl na včerejší tiskové konferenci šéf Mountfieldu Miroslav Schön.

„Když jsem se vracel do Čech, jedna z hlavních věcí, která rozhodovala pro Hradec, byla touha něco vyhrát. Mám sen vyhrát pohár a titul. Rád bych slíbil, že to bude letos nebo příští rok, ale to nejde. Ale můžu slíbit, že tam necháme všechno. Když to tak bude ve všech zápasech, máme šanci,“ prohlásil nový kapitán Radek Smoleňák. „Tomu týmu věřím. Vím, na čem pracujeme a věřím, že můžeme vyhrávat,“ doplnil.

Jak se k triumfům plánuje Mountfield dobrat? Zásadní novinkou je složení brankářské dvojice.

Marek Mazanec zkoušel šest let štěstí v zámoří, do NHL se však nedostal. Proto přijal hradeckou výzvu. „Hledali jsme rozdílového gólmana. Myslím, že jsme na tomto postu posílili,“ glosoval sportovní manažer Jaroslav Bednář.

„V minulé sezoně jsme nebyli úplně spokojeni, jak to v brankovišti vypadalo. Věříme, že nová dvojice pomůže zkvalitnit defenzivu,“ doplnil generální manažer Aleš Kmoníček.

Dalším klíčovým faktorem by mohl být útočník Rudolf Červený, posila a navrátilec z ruské KHL. „Je to typický střelec, zakončovatel. Posila, na kterou se budeme moci spolehnout. Doufám, že svých pětadvacet gólů dá,“ pronesl Bednář.

Navíc se podařilo udržet dalšího reprezentanta, zadáka Petr Zámorského. Usiloval o něj bohatý Spartak Moskva, ale přestup nedopadl.

Tým tak může myslet na zdolání semifinálové mety.

Berger v Prostějově. Nikdo se mě na nic neptal, říká



Jan Berger, bojovník a srdcař v řadách hokejového Hradce, doplatil na přetlak v útoku a odchází o patro níž. Vedení extraligového Mountfieldu ho poslalo do prvoligového Prostějova. Může si ho však stáhnout zpět na střídavý start. „Je to takové, jak už jsem na to za svůj hokejový život zvyklý. Jeden den mi bylo řečeno, že zůstávám v Hradci, že se mnou počítají. Druhý den mi bylo řečeno, že odcházím. Nikdo se mě na nic neptal. Já to tak beru, že to tak je,“ řekl.