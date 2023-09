/FOTOGALERIE/ Špičkový hokej je zpět. Už v pátek startuje nový ročník extraligy. Hokejisté Hradce Králové do něj vstoupí na ledě atraktivního soka, když v pátek vyzvou brněnskou Kometu. Na pondělní předsezonní tiskové konferenci východočeského klubu se mluvilo o cílech pro nadcházející sezonu, změnách v kádru i o dalším vývoji dopingové kauzy.

Tisková konference Mountfieldu HK před zahájením extraligové sezony. | Foto: Lubomír Douděra

Do sezony jdou Lvi s poměrně obměněnou sestavou, přišlo šest nových tváří. „Hráče jsme si vybrali a vytipovali, následně se nám povedlo jednání dovést do zdárného konce. Máme ještě volné okénko, abychom mohli případně dotáhnout příchod nějakého zajímavého hráče a tým doplnit,“ přiblížil na předsezonní tiskové konferenci předseda představenstva Mountfieldu HK a generální manažer klubu Aleš Kmoníček.

Změny v kádru



Příchody: Patrik Bartošák (Pelicans Lahti), Ralfs Freiberg (HC Verva Litvínov), Tomáš Pavelka (Lukko Rauma), Evan Jasper (Bietigheim Steelers), David Šťastný (BK Mladá Boleslav) a Alex Tamáši (HC 05 Banská Bystrica). Odchody: Matěj Machovský (HC Vítkovice Ridera), Mislav Rosandič (Lada Togliatti), Richard Nedomlel (HC Oceláři Třinec), Lukáš Cingel (HC Kometa Brno), Jakub Lev (HC Škoda Plzeň, Kelly Klíma (Bílí Tygři Liberec) a Ethan Werek.

CÍL? ČTVRTFINÁLE

Východočeši v minulé sezoně dosáhli na největší úspěch v historii klubu, když vybojovali extraligové stříbro.I letos budou chtít postoupit minimálně mezi nejlepších osm týmů. „Chceme hrát pohledný hokej pro naše fanoušky a především se stabilizovat ekonomicky. Hlavním cílem je postoupit do čtvrtfinále,“ řekl Kmoníček.

Tisková konference Mountfieldu HK před zahájením extraligové sezony. Zleva: Mgr. Michal Pobežal – generální ředitel Mountfield, a.s., Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. – primátorka města Hradec Králové, Ing. Aleš Kmoníček – předseda představenstva Mountfield HK, a.s. a generální manažer klubu, Tomáš Martinec – hlavní trenér A-týmu, Jan Eberle – nový kapitán A-týmu.Zdroj: Lubomír Douděra

Ten během letních měsíců musel řešit i velké nepříjemnosti, když Martin Štohanzl, Kevin Klíma a Graem McCormack měli během loňského semifinále pozitivní dopingový nález. Všichni tři zůstávají mimo kádr a jejich budoucnost je značně nejistá.

„Je tam spousta procesůa legislativa je tak složitá, že to jde úplně mimo klub. My už bychom přitom chtěli mít dávno jasno a chtěli bychom se věnovat opravdu jenom tomu sportu. Pan Čížek z Antidopingového výboru nám popsal veškeré procesy nejen na straně WADA. Navíc byly prázdniny, proto se nic moc nedělo, předávání zpráv bylo s odstupy. Poslední informace, kterou mám, je, že hráči dostali žaloby, s nimiž je čeká stání u rozhodčí komise,“ uvedl Kmoníček.

Soupiska Mountfieldu HK



Brankáři: Patrik Bartošák, Henri Kiviaho. Obránci: Jérémie Blain, Ralfs Freibergs, Michael Gaspar, Bohumil Jank, Petr Kalina, Patrik Marcel, Tomáš Pavelka, Filip Pavlík, René Piegl, Matěj Pinkas. Útočníci: Jan Eberle, Matěj Chalupa, Evan Jasper, Aleš Jergl, Christophe Lalancette, Kryštof Lang, Patrik Miškář, Petr Moravec, Oliver Okuliar, Lukáš Pajer, Radovan Pavlík, Jordann Perret, Radek Pilař, Radek Smoleňák, David Šťastný, Alex Tamáši, Marek Zachar.

A kdy by měl být znám konečný verdikt? „Podle posledních informací od právníků se dá očekávat výsledek zhruba někdy ke konci podzimu, okolo listopadu. Běh věcí nedokáži bohužel ovlivnit, nikdo z nás to není schopen urychlit.“

VYDAŘENÁ GENERÁLKA

Hokejisté ze soutoku Labe a Orlice v přípravě odehráli devět zápasů. Kromě mače s partnerským Kolínem si vybírali zásadně zahraniční soupeře. Generálku odehráli v pátek v rakouském hlavním městě proti celku Vídeň Capitals a zvládli ji skvěle, když svého soka porazili 7:0.

Nula pro Bartošáka, návrat Janka a produktivní útočníci! Hradci vyšla generálka

Novým kapitánem týmu byl určen zkušený forvard Jan Eberle. Ten s céčkem na hrudi tým poprvé povede v pátek od 18 hodin v Brně. Hradeckým fanouškům se tým představí v neděli proti Liberci (16). „To, že budu kapitán, mi oznámili trenéři. My jsme se o tom bavili v kabině a někteří kluci mi říkali, že by chtěli, abych tu roli zastával. Nebudu lhát, zahřálo mě to u srdce a mám z toho radost,“ potěšilo Eberleho.

A jak je to před startem soutěžního ročníku s permanentními vstupenkami? „Prodali jsme zhruba o deset procent permanentek víc než loni, je to fajn. Já si však stále myslím, že na město, jakým Hradec Králové je, by to mohlo být více. Ale stav se nám od minulého roku posunul dopředu, lidé chtějí chodit na hokej, za což jsme rádi. Věřím, že v návštěvnosti budeme někde kolem středu tabulky,“ uzavřel Kmoníček.

Nové dresy

Zdroj: Lubomír Douděra

Zdroj: Lubomír Douděra

Program na startu sezony

15. září, pátek: Kometa Brno - Mountfield HK (18.00)

17. září, neděle: Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec (16.00)

22. září, pátek: Mountfield HK - BK Mladá Boleslav (18.00)

24. září, neděle: Banes Motor České Budějovice - Mountfield HK (17.00)

27. září, středa: Mountfield HK - HC Verva Litvínov (18.00)

29. září, pátek: HC Oceláři Třinec - Mountfield HK (17.00)