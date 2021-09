V hradecké brance jednoho z hrdinů nedělního derby Štěpána Lukeše nahradil Henri Kiviaho. A Fin při své premiéře v české extralize už po třech minutách inkasoval. Puk se šťastně odrazil k volnému Filipu Přikrylovi, jenž snadno skóroval do okryté branky. Ještě do konce první třetiny vyrovnal Lukáš Cingel, který ujel ve vlastním oslabení plzeňské obraně a svůj únik i přesně zakončil.

Plzeň - Hradec Králové 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). Branky a nahrávky: 3. Přikryl (Malát, Bulíř), 25. Dzierkals (Čerešňák), 35. Kantner, 60. Schleiss – 19. Cingel (Perret), 35. F. Pavlík (Blain). Rozhodčí: Jeřábek, Micka – Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 2429.

HC Škoda Plzeň: Furch – L. Kaňák, Čerešňák, Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl, V. Lang – Kantner, Kodýtek, Schleiss – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Blomstrand, Thorell, Bulíř – Malát, Přikryl, Kuťák. Trenér: V. Baďouček. Mountfield HK: Kiviaho – Nedomlel, Blain, Gaspar, Pavlík, Kalina, McCormack, Jank – Jergl, Cingel, Orsava – Smoleňák, Lev, Lamper – Perret, Lalancette, Oksanen – Pilař, Koukal, Kevin Klíma. Trenér: T. Martinec.

„Narazili jsme na tým, který se herně zvedá. Měli jsme problém s hrou s pukem. Z našeho optického tlaku nevyplynuly žádné šance. Netlačili jsme se do brány, hráli jsme jen po obvodu. Celkově bylo ve hře spoustu nepřesností z obou stran," hodnotil utkání asistent trenéra Ladislav Čihák, který do Hradce přišel právě z Plzně.

Domácím vrátil náskok v přesilovce lotyšský útočník Martins Dzierkals. Ve 35. minutě zajistil srovnání v početní výhodě tvrdou ránou hradecký obránce Filip Pavlík, ale smírný stav vydržel jen 26 vteřin. Poté zaváhání hostů v rozehrávce potrestal Matyáš Kantner.

„Nesmí se nám stávat to, že hned inkasujeme po vyrovnání na 2:2. Soupeře to nakopne. My jsme na to už bohužel nezareagovali," poukázal Čihák.

Hradečtí, kterým chyběl pro zranění další hrdina derby Kelly Klíma, už odpověď nenašli. Naopak v powerplay jim zasadil čtvrtý úder Jan Schleiss.

„Herně to bylo vyrovnané a pro nás velice těžké utkání. Důležité bylo, že jsme krátce po vyrovnání Hradce na 2:2 stav utkání otočili v náš prospěch. Minulé zápasy to vycházelo soupeřům a teď se to překlopilo na naší stranu. Jsme spokojeni," uvedl plzeňský trenér Václav Baďouček, jehož tým vyhrál třetí zápas z posledních čtyř.

Na hradecké straně panovalo zklamání, byť si připsali teprve třetí nezdar v letošní sezoně. „Při hře pět na pět si útočníci nevytvořili šance. Nepodali jsme dnes optimální výkon na to, abychom tady vyhráli," dodal Ladislav Čihák.