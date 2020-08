Černý večer v pondělí prožili fanoušci hokejového Hradce. Proč přišel propadák s Třincem?

Úvodní utkání čtvrtfinále play off hokejového poháru Generali Česká Cup: Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec | Foto: Deník / Michal Fanta

Ano, je to jen příprava, byť zabalená do dárkového papíru ve formě Generali Česká Cup, zkrátka letního poháru.Jenže poslední vystoupení hradeckých hokejistů, a to v prvním zápase čtvrtfinále této soutěže, bylo blamáží, která by se neměla stávat ani o prázdninách.