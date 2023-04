/ROZHOVOR/ V těchto dnech měl být už na zasloužené dovolené, místo toho však nečekaně rozhodl utkání semifinále extraligového play off. Patrik Miškář, který celou letošní sezonu strávil v prvoligové Jihlavě, se stal hradeckým hrdinou, když v prodloužení rozhodl o vítězství nad Vítkovicemi. Východočeši si díky jeho brance odvážejí z Ostravy i druhý bod v boji o postup do finále. „Pocity jsou neuvěřitelné, každý hráč si něco podobného přeje zažít,“ řekl Miškář.

Patrik Miškář střílí vítěznou branku v prodloužení. | Foto: ČTK

Sezona v Jihlavě mu skončila v polovině března. Patrik Miškář však pokračoval v tréninku a věřil, že laso z extraligového Mountfieldu může přijít a ono opravdu přišlo. Mladý centr naskočil místo zraněného Jakuba Lva do druhého semifinálového duelu proti Vítkovicím a hned se postaral o vítěznou branku.

Patrik Miškář.Zdroj: Mountfield HK

Naskočil jste do prvního extraligového zápasu v sezoně, hned se jednalo o semifinále, jak těžký návrat to pro vás byl?

Připravoval jsem se od té doby, co jsme vypadli s Jihlavou. Normálně jsem tam pokračoval, měli jsme tréninky do konce března, pak jsem se vrátil do Hradce a trénoval jsem po hlavních hráčích týmu. Naskytla se šance a já jsem vůbec nevnímal, že bych na to neměl.

Kdy jste se dozvěděl, že budete hrát?

Až dneska mi to oznámil pan Martinec.

Trenér vás hned postavil do první lajny.

Přesně tak. Byl to super pocit. Jsem rád, že mi věřili a že jsem to klukům nezkazil, když měli vítěznou šňůru.

Ráno jste se dozvěděl, že budete hrát, čas na nějaké sehrání asi nebyl, že?

To je pravda, my jsme si to nezkusili ani ráno, šli jsme naostro hned do zápasu. Pouze jsme si něco řekli, ale Ethan (Werek) i Ebi (Jan Eberle) jsou zkušení hráči a já jsme se k nim pouze přidal.

Duel měl pro vás i pro celý Hradec pohádkový konec.

Takhle to prostě někdy je, za gól jsem nesmírně rád a všechny nás těší, že jsme odvezli i druhý bod.

Usnete vůbec?

Budu muset (směje se), jen nevím, v kolik to bude. Pocity jsou neuvěřitelné, tohle si každý hráč přeje – rozhodnout semifinále extraligy.

Jak jste vítěznou branku, která se dlouho zkoumala u videa, viděl?

Ethan vystřelil z rohu, já jsem šel do dorážky, vypálil jsem do betonu a vrátilo se mi to do nohy. Já jsem ji nezvedl a pokračoval jsem v pohybu a myslím si, že jsem to nekopl.

Čekal jste, že se situace bude zkoumat?Nečekal, ale videorozhodčí si to vyžádal, ten má nejvyšší slovo. Prostě to tak bylo a já jsem rád, že gól uznal.

Co vám po zápase řekli spoluhráči?

Smáli se. Já už jsem měl naplánovanou dovolenou, už jsem nečekal, že bych mohl nastoupit, pak mi však zavolal pan Martinec a já to bral všemi deseti. Hrát play off je svátek.

V zápase se hned čtyři branky zkoumaly u videa, jaké bylo čekání?

Takhle je to nastavené a my s tím nic neuděláme. Když pauza trvá déle, musíme se udržovat v tempu.

V sérii se čekalo dlouhých 126 minut na úvodní gól ze hry, jako prvním se to povedlo Vítkovicím, co se vám honilo hlavou, když soupeř vedl?

My jsme se pořád snažili hrát svůj hokej. Po vyrovnání jsme dostali nešťastnou branku, kdy si puk náš obránce srazil do branky. Po druhém vyrovnání jsme byli nahoře a věřili jsme, že zápas vyhrajeme a urveme zde druhý bod.

Druhý duel byl pořádně vyhrocený.

Je to play off a s tímhle počítáte. Podobných šarvátek bude pořád víc a víc. Jeden tým vede, druhý prohrává, takže s tím musí něco udělat, proto potyčky vznikají.

Z Vítkovic si odvážíte dva nesmírně cenné body, s čím půjdete do domácích zápasů?

Půjdeme zápas od zápasu a budeme se snažit vybojovat ještě dvě vítězství, abychom postoupili do finále. Budou to však těžké zápasy, což se ukázalo i tady, když to bylo o jeden gól a nájezdech. Musíme si na to dobře připravit hlavou.