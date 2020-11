Ten nejvíce diskutabilní přišel v 15. minutě. Martin Růžička převzal přihrávku na útočné modré a forhendovým blafákem překonal hradeckého gólmana Lukeše, jenže podle hráčů domácího Mountfieldu byl v jasném ofsajdovém postavení a gól neměl platit. „Myslím, že rozhodl první gól. Ať si o něm udělá obrázek každý, jaký chce,“ uvedl po utkání obránce Detroitu.

A spokojený nebyl s výkonem rozhodčích ani ve zbytku utkání. Hráči Hradce byli na trestné lavici hned dvanáctkrát. „Byla to komedie dneska. Tohle jsem ještě nezažil. Nevím, jestli je dovolené něco říct, normálně se někdo zbláznil úplně. Už to nechci zažít. To, co se dneska dělo, bylo hrozný. Půlka kluků je unavená, půlka se nedostala do tempa. Na obě strany to bylo divné," rozčiloval se Hronek.

Jeho tým nakonec v utkání skvěle chytajícího Štěpánka nepřekonal. „Oba gólmani chytali opravdu výborně, zápas jim vyšel a nebylo se čemu divit, že zápas byl tak dlouho vyrovnaný," doplnil nakonec.

Hradec sérii tří domácích zápasů v řadě uzavře v pátek. V ČPP aréně hostí od 17 hodin pražskou Spartu.

Hokejový útočník Chalupa skončil v Hradci

Zdroj: archiv klubu

Hokejový útočník Matěj Chalupa, jenž má smlouvu v Chicagu, týmu zámořské NHL, již nebude pokračovat v extraligovém Hradci Králové. Mountfield ztratil o služby dvaadvacetiletého forvarda zájem. Přednost v sestavě, podle vyjádření na klubovém webu, dostanou kmenoví hráči. Chalupovi se na rozdíl od Filipa Hronka, beka Detroitu a dalšího borce z nejlepší ligy světa, na východě Čech moc nedařilo. V letošní sezoně se nejprve nemohl dostat do sestavy. Nakonec odehrál jen šest zápasů, v nichž zaznamenal dvě asistence.