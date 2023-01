Utkáním proti Řisutám vstoupí ve středu do nového kalendářního roku druholigoví hokejisté Hronova. Těm patří v tabulce západní skupiny nelichotivá šestnáctá pozice a ve zbytku soutěže by ji jistě rádi vylepšili.

Hráčem, který by k tabulkovému posunu mohl přispět, bude jistě dvacetiletý útočník Filip Štrombach. Rodák z Mělníka je s patnácti kanadskými body čtvrtým nejproduktivnějším hráčem týmu a pokud se v příštím utkání prosadí střelecky, půjde pro něho o jubilejní desátou trefu v sezoně.

Dynamo zakončilo rok 2022 vítězstvím před plným domem

Filipe, jak jste si užil vánoční svátky a byla pro vás pauza od hokeje dostatečně dlouhá na to, abyste se už těšil zpátky mezi mantinely?

Vánoční svátky jsem si užil moc, po dlouhé době jsem byl zase s rodinou. Myslím, že pauza pro mě byla dost dlouhá, upřímně já bych šel na led hned druhý den (usmívá se).

Filip ŠtrombachZdroj: Zdeněk ŠulcZatím poslední zápas jste odehráli tři dny před Silvestrem doma proti Kobře. Tam asi moc šancí na bodový zisk nebylo, že (Hronov prohrál první třetinu 0:4 a celý zápas 1:5 – pozn. aut.)?

To utkání mám samozřejmě v živé paměti. Vůbec jsme jej nezahájili dobře. V první třetině jsme nedodržovali to, co jsme si řekli a podle toho vypadal výsledek. Druhá a třetí třetina ale z naší strany už nebyly špatné, bohužel na konečném výsledku to nic neměnilo.

Teď vás čekají Řisuty, tedy soupeř, na jehož ledě jste v listopadu vyhráli 8:4. Cíl je tedy jasný, tři body?

Bude to těžký zápas. Řisutám se v poslední době daří, udělaly nějaké body a díky nic jsou v tabulce před námi. Tyto duely jsou ale pro nás stěžejní a já věřím, že když budeme hrát tak, jak umíme, vyhrajeme proti nic i doma před našimi příznivci.

Případná výhra by vám hodně pomohla. Odpoutali byste se z posledního místa, navíc si získali zpět sebevědomí. Co pro to je potřeba udělat?

Podobné zápasy jsou hodně o hlavě, zvlášť když víte, o co se hraje. Určitě je potřeba podat dobrý týmový výkon a nevynechat jediný souboj ať už ve vlastním obranném pásmu nebo v útoku. Především se musíme držet toho, co si před utkáním řekneme v kabině.

Ve dvaceti letech hrajete pravidelně druhou ligu. Jste za tuhle příležitost rád? Přece jen přechod z juniorky mezi dospělé nebývá jednoduchý.

Přechod do seniorského hokeje se mi zatím daří, cítím se na ledě dobře. Hronov patří mezi kluby, které dávají mladým hráčům šanci. Hráči zde dostanou velký prostor, který by třeba jinde nedostali, takže jsem za to rád.

Gólmani pozor, pálí Filip Štrombach, auto devíti letošních branek.Zdroj: Zdeněk Šulc

Jak vnímáte tuto soutěž, ve které se mísí spousta mladých hráčů se zkušenými harcovníky?

Druhá liga je pro mladé kluky, kteří vycházejí z juniorky, dobrá. Máme tu možnost se v seniorském hokeji rozehrát a po boku starších hráčů, kteří v řadě případů hráli extraligu nebo první ligu, můžeme nabírat cenné zkušenosti.

Mládežnické roky jste strávil v dresu Kladna a poté pražské Slavie. Věříte, že byste se do sešívaného dresu mohl jednou třeba i vrátit?

To je těžká otázka. Vrátit se tam by bylo zajímavé, jelikož jsem tam strávil tři roky, ale na to teď nemyslím. Pro mě je důležité, abych na sobě pracoval a posunul se svými výkony výš.

Medailový sen už je za rohem. Švédsko? Víme, proti komu jdeme, věří si mladíci

V těchto dnech v kanadském Halifaxu vrcholí světový šampionát juniorů. Máte v českém týmu nějaké kamarády? A co říkáte na výkony mužstva v turnaji?

Z Kladna se znám s Jirkou Ticháčkem a Matyášem Šapovalivem, ze Slavie pak s Alešem Čechem. Celý turnaj hrají fakt dobře, jejich výkony jsou navíc podpořené skvělým představením Tomáše Suchánka v brance.

Dotáhnou to podle vás Češi k medaili?

Jak jsem říkal, ten turnaj je od nich povedený. Na druhou stranu se teprve teď ukáže, zda to bude na medaili stačit. Jedno je ale jisté už teď, takový tým tady dlouho nebyl. Věřím, že to cinkne.