Hradec Králové - Ve třetí třetině zariskovali a zlomili soupeře. Pobrali tři body, ale i sami hradečtí hokejisté vědí, že v extralize, ač jsou považováni za jednoho z jejích favoritů, balancují na ostré hraně.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - BK Mladá Boleslav. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Vstup do sezony se jim nevydařil, nic na tom nemění ani nedělní urputně vybojovaná výhra 2:1 nad nebezpečnou Mladou Boleslaví. „Všichni vidíme, že náš výkon není optimální, ale se štěstím se podařilo vyhrát,“ ulevil si Tomáš Martinec, jeden z asistentů hlavního kouče Václava Sýkory.

Mountfield je přes tříbodový úspěch pořád v tabulkovém průměru – je devátý. Z devíti utkání vyhrál jen třetinu v klasické době. Dal pouze sedmnáct branek, což je společně s Libercem druhá nejhorší bilace. Méně produktivní je Litvínov, poslední Pardubice daly o šest gólů více.

A ještě jedna statistická spojka s nedobrým startem do sezony. Východočeši zatím jen jednou dali první gól (ve Zlíně, jinak pokaždé prohrávali. „A to nás vždycky utlumí,“ přiznal útočník Rudolf Červený, jeden z hrdinů souboje s Boleslaví, v němž dal nakonec vítězný gól.

To vše vedlo k tomu, že na zimáku u Orlice nebyl v minulém týdnu rozhodně klid. Vedení, tolik ambiciozní, se rozhodlo, že probere se svými podřízenými, jak začít proměňovat takřka nejvyšší ambice v realitu. Vždyť Hradec před sezonou vyhlásil útok – minimálně – na finále. „Měli jsme pohovory s trenéry i generálním manažerem,“ prozradil brankář Patrik Rybár, jenž se vrátil o víkendu do hry po dlouhém zranění. „Není to nic příjemného,“ potvrdil bezelstně.

To rozhodně, vždyť vedení klubu pohrozilo hráčům, že v případě pokračující mizérie sáhne do kádru. Začalo se mluvit o výměnách, takzvaných trejdech. Tato hrozba tentokrát podle všeho zafungovala.

„Ani to nebylo potřeba. My moc dobře víme, že to není ono,“ pronesl gólman Rybár.

„Já sám osobně vůbec neřeším, jestli se něco změní, přijdou noví hráči nebo ne. Tohle je téma jen pro vedení klubu. My musíme dát hlavně do každého zápasu všechno a hrát tak, abychom vyhrávali,“ doplnil ho obránce Blaž Gregorc, střelec první branky proti Mladé Boleslavi.

Zatím se tedy situace mírně uklidnila. Ale i fanoušci čekají, že mančaft bude šlapat podle předsezonních představ. „Časem to bude lepší. Sedne si to,“ byl přesvědčen Rybár.

V tomto týdnu bude mít jeho tým možnost potvrdit vzepjetí v Lize mistrů (ve středu s Bernem) i v extralize (v pátek v Chomutově a v neděli proti Vítkovicím).