Jeho vliv je nekonečný. Na Třinec, úřadujícího mistra, nepřišly v Hradci před týdnem ani čtyři tisícovky diváků. Na Kladno, pardon na Jaromíra Jágra, bylo poprvé v sezoně vyprodáno.

Našlapané tribuny, na ochozech snad čtyři řady zvědavců. Všichni chtěli vidět kouzla sedmačtyřicetileté hokejové legendy.

V úterním duelu 15. kola extraligy se jich dočkali, stejně jako vítězství domácích. Mountfield vyhrál 2:1 v prodloužení.

Jágr se po utkání dlouho zdržel v kabině, pak ochotně odpovídal, fotil se, podepisoval.

Můžete okomentovat sílu hradeckého týmu?

Já nemám moc ve zvyku se vyjadřovat k soupeři. Nicméně síla velkých týmů se prokáže ve chvíli, kdy se jim nedaří, ale oni přesto vyhrají. A to se Hradci podařilo. Myslet si, že budete hrát padesát dva zápasů v TOP formě, to je naivní. Ale velká mužstva si body uhrají a jim se to proti nám povedlo.

Neměl by vám Hradec poslat část zisku? Měl plný dům.

To ne, ale musím uznat, že diváci byli skvělí, lidi tleskali, nepískali. Třeba proti Boleslavi to byl obrovský rozdíl. Škoda, že jsem nepředvedl lepší show, ale jsem vážně hrozně unavenej…

Máte našlapaný program…

V pondělí večer jsem byl na Hradě. Do toho jsem se vrátil z Ameriky. Je to šílené. Kdybych mohl hrát jenom hokej, upřímně říkám, že se tady teď spolu nebavíme o jednom bodu z Hradce.

Co vás ničí?

Ono se to nezdá, ale je to společenská únava, ne úplně fyzická. Někam jdete a já jsem člověk, který se snaží neodmítnout fotku, podpis, chci vyhovět všem. A než přejdete z jedné místnosti do druhé, stokrát se vyfotíte.

Nemůžete to omezit?

S tím se nedá nic dělat. Mám zodpovědnost vůči klubu, jde o sponzory, díky nimž můžeme extraligu hrát. Pro mě jsou ty akce vlastně důležitější než dva hattricky za sebou. Někteří lidé to třeba nechápou, ale hráči musí být z něčeho placení.

Potkal jste se s Vladimírem Růžičkou, novým hradeckým trenérem?

Na to nebyl vůbec čas. Já když přijedu na zápas, snažím se připravit na zápas, jak jen to jde. Na zimáku bývám dvě a půl hodiny před zápasem, rozcvičím se, připravím se tak, abych se cítil co nejlíp. Ani s Jirkou Šlégrem proti Litvínovu jsem neměl moc velkou šanci pobavit se.

Kladno v tabulce kleslo. Co ho sráží?

Jde o herní nevyzrálost v situacích, kdy se láme chleba. Hokejově můžeme hrát s kýmkoli.

GLOSA Jiřího Fejgla: Díky za č. 68



Jaromír Jágr, to slavné číslo 68, je silně věřícím člověkem. A tak, abychom zůstali u duchovních záležitostí, musíme uznat: JJ je požehnáním pro extraligu.



Zaprvé: Dobrých hráčů není nikdy dost. A on je i v sedmačtyřiceti špičkový plejer. Ač je to skoro proti přírodě, tak to prostě je. Samozřejmě to vypovídá i o kvalitě soutěže, ale to nyní opomeňme. Vždyť je řeč o Jágrovi.



Zadruhé: Je tu jeho kouzlo. Je posledním zástupcem zlaté generace na ledě, navíc tím nejlepším. Proto přijede do Hradce a vítá ho našlapaný zimák, byť návštěvy u řeky Orlice v poslední době mírně uvadaly.



Fanoušci, hráči, hokejoví mocní proto musí doufat, aby éra čísla 68 ještě dlouho neskončila.