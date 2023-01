Fakta - branky a nahrávky: 14. Kev. Klíma (Perret, Jergl), 42. R. Pavlík, 52. Cingel (Perret), 59. Jergl (Perret) – 39. M. Procházka (Klepiš, Zikmund), 46. Kubík (Plekanec, Dotchin). Rozhodčí: Úlehla, Stano – Svoboda, Synek. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Diváci: 5735. Třetiny: 1:0, 0:1, 3:1. Mountfield Hradec Králové: Kiviaho – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Eberle, Cingel, Lev – R. Pavlík, Lalancette, Werek – Perret, Kev. Klíma, Jergl – Chalupa, Štohanzl, Novák. Trenér: T. Martinec. Rytíři Kladno: Bow – Ticháček, Dotchin, Sotnieks, Cibulskis, Slováček, Babka, Veber – Kubík, Plekanec, Jágr – Brodecki, Klepiš, Indrák – M. Procházka, Filip, Zikmund – Melka, Pytlík, O. Bláha. Trenér: Vejvoda

Hradec vstoupil do zápasu před solidně zaplněnou ČPP arénou dobře. Na začátku třetí minuty se do úniku dostal Chalupa, Jágrovi už nezbylo nic než ho faulovat a domácí dostali výhodu trestného střílení. Toho se ujal Jergl, ale na Bowa nevyzrál. Následně se hradeckým fanouškům představila nová posila. Werek projel přes celé kluziště a orazítkoval tyč za Bowem. Skóre otevřel tak až ve 14. minutě Kevin Klíma, který po úniku dostal puk do branky bruslí, ale rozhodčí úmysl neviděli a branku uznali.

Hradec šokoval v Plzni, po čtyřiadvaceti letech: Máme obrovskou radost

Prostřední třetina moc pohledných akcí nepřinesla, Rytířům se přeci jen před druhou sirénou podařilo srovnat krok, po dobré práci před brankou se prosadil Procházka.

Východočeši šli na začátku poslední třetiny znovu do vedení. Radovan Pavlík využil obrovské chyby Brodeckého a střelou mezi betony překonal Bowa. Odpověď Kladna přišla po pár minutách. Pohlednou přesilovkovou kombinaci zakončoval Kubík. Rozhodnutí si tak domácí schovali do 52. minuty. Cingel výhru vystřelil přesnou ranou v početní výhodě. Pojistku pak přidal do prázdné branky Jergl.

Další utkání sehraje Mountfield ve čtvrtek od 17.30 na ledě českobudějovického Motoru.

Ohlasy

Petr Svoboda, Mountfield HK: "Do utkání jsme dobře vstoupili. Podařilo se nám dát gól a měli jsme ještě trestné střílení i samostatný nájezd, což pramenilo z chyb soupeřů. Bohužel jsme to nepotrestali. Ve druhé třetině byly šance na obou stranách. Hráli jsme trochu ustrašeně, nevím, jestli jsme se báli o výsledek, ale nešly nám nohy a nebylo to ono. Výkon, na který jsme zvyklí, jsme začali předvádět až za stavu 2:2. Zvýšili jsme tlak a kluci začali pracovat tak, jak chceme. Byli důrazní, byli všude, měli dobrý pohyb a z toho jsme dali góly. Soupeř využil přesilovku, ale my taky, a to rozhodlo. Pak jsme při vabanku dali do prázdné branky. Za tři body jsme strašně moc rádi. Musím pochválit i Henriho Kiviaha, který nás držel celý zápas. Děkujeme za fantastickou podporu fanouškům, kteří nás přišli podpořit ve velkém počtu.



Pavel Skrbek, Rytíři Kladno: "Měli jsme hodně špatný vstup do utkání. Byli jsme velice slabí v soupeřově pásmu a ztráceli spoustu puků, z toho pramenila přečíslení a samostatné nájezdy. Díky vynikajícímu výkonu našeho brankáře jsme zůstali ve hře. Ve druhé třetině jsme se hodně zlepšili a vyrovnali hru i skóre. V kabině jsme si řekli, že rozhodne jedna chyba. Bohužel jsme soupeři hned v první minutě třetí třetiny nahráli na gól a došel si pro vítězství 4:2."