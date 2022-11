Jako ve starém Egyptě. Dynamo doma staví pyramidu: 5:2, 6:2, 7:2...

Kam až tohle povede? Pardubičtí hokejisté vládnou extralize a doma se svými protivníky pěkně cvičí. Začalo to v derby s Hradcem Králové, které vyhráli 5:2. Vzápětí dorazilo Kladno a chytilo 6:2. Zatím poslední utkání přineslo rekordní výhru v sezoně 7:2. Ve čtvrtek do enteria areny zavítá Olomouc. Skončí to 8:2?

Dynamo oslavilo nejvyšší vítězství v letošní sezoně. | Foto: Ladislav Adámek