Pochází z Kladna a v extralize už vystřídal řadu adres. Jan Eberle však už po roce a kousek působení v Mountfieldu HK ví, co pro východní Čechy znamená derby mezi jeho Hradcem a sokem z Pardubic. Čtyřiatřicetiletý zkušený forvard loni pomohl Lvům k historickému extraligovému stříbru, před sezonou byl pak zvolen kapitánem. Z této pozice povede hokejisty z města pod Bílou věží právě do třaskavého souboje proti Dynamu ve čtvrtfinále vyřazovací části.

Atmosféra v ČPP bývá výborná, teď si fanoušci užijí čtvrtfinále proti Pardubicím. | Video: Deník/Vladimír Machek

Poprvé v historii play off budeme svědky bitvy o východní Čechy, jak se na sérii proti pardubickému Dynamu těšíte?

Hrozně moc. Bude to pikantní, je to pro lidi tady velké derby.

Dlouho to vypadalo, že narazíte na Spartu, ale Liberec otočil předkolo s Olomoucí a na vás vyšly Pardubice. Koho jste chtěl raději?

Já si nikdy nevybírám soupeře. Pardubice nám prostě připadly a připravujeme se na ně.

Jak velkou silou disponuje Dynamo v letošní sezoně?

Určitě musíme respektovat kvalitu soupeře, je to velký favorit. Ale já z našeho týmu cítím odhodlání, velkou sílu a hlad po úspěchu. Věřím, že to dokážeme přetavit na ledě.

V základní části vítězily pouze Pardubice, jak na čtyři vzájemné duely vzpomínáte?

To byla základní část, myslím si, že všichni hráči vědí, že play off je trošku o něčem jiném. Zápasy půjdou po sobě, navíc v sérii hrajete pořád se stejným soupeřem, je to vážně rozdíl oproti základní části.

Jaké jsou největší přednosti Pardubic a čeho se vyvarovat?

Jak jsem říkal, jsou favoritem soutěže. Mají silnou soupisku, ale my musíme zůstat disciplinovaní na ledě a hrát pět na pět. Pevně věřím, že jim v tomto můžeme konkurovat.

Grafika východočeského derby ve čtvrtfinále play off extraligy.Zdroj: Deník/Jakub Rusek

V předkole jste jednoznačně přehráli Vítkovice, našli jste už loňskou play off tvář?

Vítkovice jsme porazili, ale byly to vyrovnané zápasy, jeden jako druhý. Ukázali jsme tam svoji sílu a jsme rádi, že jsme to zvládli takhle rychle.

V Hradci působíte teprve druhou sezonu, dostalo se vám už derby pod kůži?

Rozhodně vidím, jak to tady lidi vnímají. Mně to přijde naprosto přirozené. Je to přespolní soupeř a rivalita mezi oběma kluby je obrovská.

Dají se očekávat velké emoce, nebojíte se trochu toho, aby třeba mezi fanoušky nepřerostly až moc?

Věřím, že ne. Na mě naši fanoušci působí skvělým dojmem, podporují nás za každou cenu, stojí za námi a já si toho moc vážím.

V únoru se do kádru vrátili Kevin Klíma a Graeme McCormack. Oba v předkole ukázali, jak moc mohou být platní, co do kabiny přinesli?

Myslím, že ty zápasy odehráli velmi dobře, určitě je to posílení našeho kádru.

Sezona se nevyvíjela úplně dobře. Vy jste byl v nové roli kapitána, výsledky byly trochu jako na houpačce, přišla i kritika. Jak jste to vnímal a může to tým zocelit právě na vrchol sezony?

Když se týmu nedaří, lidi jsou hladoví po úspěchu. Stejně tak my. Já doufám, že jsme to už překonali a fanouškům jsme ukázali, že umíme hrát.

Váš trenér Tomáš Martinec je velký hradecký patriot, bylo na tréninku cítit, že derby v play off je pro něj něco speciálního?

Myslím, že to cítíte úplně všude na zimním stadionu. Rivalita je obrovská a je to derby. Rozhodně to bude vidět i na ledě.