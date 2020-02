Příležitost hrát o zlato přitom dostaly ještě dva finské celky a jeden německý. Po pražské Spartě se za českou extraligu podruhé dostává možnosti Hradci Králové.

Pokud máme hledat experta na švédský hokej, nemusíme chodit daleko. V podkrkonošském Vrchlabí letos hraje druhou ligu ostřílený útočník Jan Hlaváč, jenž právě ve Švédsku v období 2008 – 2014 odehrál dohromady šest sezon. Působil nejprve čtyři roky v Linköpingu a poté ještě dvě sezony ve Växjö. Jak tedy expert na tamní hokej vidí blížící se duel, který je dávno beznadějně vyprodán?

Ve Švédsku jste prožil vcelku slušnou část kariéry. Jak na působení ve Skandinávii vzpomínáte?

Já tam byl strašně spokojený. Hrozně moc se mi tam líbilo. Ve Švédsku žijí fantastičtí lidé, k hokeji jsem tam měl perfektní podmínky a za sebe mohu říct, že bych každému hráči tuto zemi jedině doporučil.

Tamní nejvyšší soutěž má výbornou pověst. Považujete i vy švédskou Elitserien za nejkvalitnější soutěž v Evropě?

Na tohle já asi odpovědět nedokážu. Hrál jsem i ve Švýcarsku, kde je taky výborná soutěž, naopak jsem nikdy nebyl v Rusku, takže mohu těžko srovnávat. Ono je to ale dost vyrovnané. Co mě však ve Švédsku nejvíc dostalo, to byla šance, jakou tam dostávají mladí hráči. V zápasech hrají prim, hodí na přesilovky, na oslabení, devatenáctiletí nebo dvacetiletí kluci hrají klidně druhou lajnu. Oproti naší soutěži v tomhle vidím největší rozdíl. Zda je ale Švédská hokejová liga nejlepší, to nevím.

V čem je podle vás nátura a celkově přístup k lednímu hokeji v této zemi jiný oproti České republice?

Švédi jsou neuvěřitelně skromní. Tam to od dětství mají tak, že ty děti hrají všechno – tenis, fotbal, hokej. Pak se to ale rozdělí, do hokeje prostě šlapou, makají jako psi. Přijde mi, že tady u nás se dře, když jsou děti malé, ale pak, když je jim nějakých patnáct, tak už jsou z hokeje akorát otrávený. Je to úplně jiná nátura.

V Lize mistrů mají švédské kluby od začátku dominantní postavení. Taková Frölunda se nyní připravuje již na své páté finále, ačkoliv jde teprve o šestý ročník. Čím to?

Frölunda má prostě skvělý tým. Asi jim tahle soutěž i sedí. Oni jsou třeba na rozdíl od českých hráčů zvyklí cestovat, možná i tohle hraje roli. Navíc mají obrovskou kvalitu a jejich pravidelná účast v závěrečných bojích není náhoda. Myslím si, že nějaké týmy ze spodní části jejich ligy by se takhle neprosazovaly, ale oni na to tu kvalitu mají.

Před třemi lety si finále zahrála i pražská Sparta. Sledoval jste tehdy její pouť Ligou mistrů? Jakou prestiž jste v této soutěži viděl?

Za sebe musím říct, že mě se to líbí. Jasně, je škoda, že v Lize mistrů není víc peněz a chybí možná i trochu větší propagace. Díky tomu asi chodí málo lidí. Snad nejlepší sledovanost má tahle soutěž tady u nás, ale třeba ve Švédsku vůbec. Nevím proč. Spartu jsem před třemi lety sledoval a šlo o skvělé zápasy. Škoda, že to tehdy nedotáhli k titulu, padli až v prodloužení.

Nyní stojí velká šance vyhrát Ligu mistrů před hradeckým Mountfieldem. Věříte, že Východočeši mají šanci s tak silným sokem uspět?

Určitě. Jsem si jist, že bude Hradec hrát odzadu, tak jak to Vláďa Růžička umí naordinovat, šanci má. Pevná defenzíva by na soupeře mohla platit. Švédi budou určitě sebevědomí, budou chtít útočit, ale když si Hradec počká na své šance, může uspět. Já viděl jejich zápas s Djurgardenem a pokud na něj Hradec dokáže navázat, má velkou šanci.

Vy letos působíte ve Vrchlabí, kde se v sestavě potkáváte se sportovním manažerem Hradce Jaroslavem Bednářem. Bavili jste se spolu o úterním finále?

Lehce jo. Už když hráli s Zugem a zrovna i Djurgardenem, říkal mi Jarda, že se jim v Lize mistrů daří a že hrají dobře. Bylo by super na tyhle dvě série v úterý navázat.

Na co si podle vás Hradečtí musejí dát ve finále největší pozor?

(smích) Úplně na všechno. Frölunda je ohromně silná, pár hráčů si ještě pamatuji od doby, co jsem proti nim nastupoval. V té době byli mladí, teď jsou z nich skvělí hokejisté. Hradečtí se hlavně nesmějí nechat vylučovat, protože přesilovky mají Švédi výborné. Když se dostanou do šance, umějí ji využít. Ke všemu jsou silní na puku. Proti Frölundě bude muset každý hráč odevzdat stoprocentní výkon, jedině tak může Hradec uspět.

V Čechách platíte za sparťana. Co říkáte na čerstvou trenérskou výměnu a fakt, že Spartu v pátek v extralize vedli sportovní ředitel klubu Petr Ton a váš velký kamarád Jaroslav Hlinka?

Samozřejmě jsme se už spolu s Jardou bavili. Představenstvo klubu dospělo k tomuto rozhodnutí asi proto, aby tým nějak oživili před blížícím se play off. Já jsem byl na kluky rozhodně moc zvědavý, protože na střídačce takhle nikdy nestáli. Určitě je budu sledovat a držím jim palce.

Historie finálových bitev



2014/2015 Lulea – Frölunda 4:2

2015/2016 Frölunda – Kärpät Oulu 2:1

2016/2017 Frölunda – Sparta Praha 4:3p

2017/2018 Jyväskylä – Växjö Lakers 2:0

2019/2019 Frölunda – Red Bull Mnichov 3:1

2019/2020 Mountfield HK – Frölunda, úterý v 18.45