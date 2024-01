Takovou krizi v letošní sezoně nezažili. Hokejisté Hradce Králové nebodovali v posledních čtyřech extraligových kolech a konec roku 2023 jim hrubě nevyšel. Přerušit černou sérii se svěřenci trenéra Tomáše Martince pokusí ve středu, kdy od 18 hodin přivítají v ČPP aréně předposlední Kladno, za které zase nastupuje nestárnoucí legenda Jaromír Jágr či bývalý kapitán Mountfieldu Radek Smoleňák.

V Třinci se hradeckým hokejistům nepovedla poslední třetina. Lvi prohráli vysoko 2:7. | Foto: Petr Rubal

Východočechy rozhodila reprezentační pauza, od které jdou od porážky k porážce, během zmiňovaných čtyř mačů nasbírali hodně nelichotivé skóre 7:21. Nedaří se téměř nic. Po konci Patrika Bartošáka zářil v brance Jan Lukáš, jenže právě po prosincové přestávce dostal poprvé šanci od realizačního týmu Eetu Laurikainen a od té doby se nedaří ani jednomu z gólmanů.

Lukáš má úspěšnost zásahů 90,12%, finský kolega je na tom ještě hůře (85,29%), navíc se v posledním utkání v Třinci, které Hradec prohrál 2:7, zranil. Trápí se však i zbytek týmu.

„V posledních zápasech inkasujeme příliš gólů a už to takhle prostě nejde,“ uvedl po debaklu proti Ocelářům bek Tomáš Pavelka a dodal: „Nemůžeme si říkat, že jde o krizi, to, když si člověk připustí, tak pak ta krize opravdu přijde.“

Na spoluhráče z obrany navazuje i kanadský útočník Christophe Lalancette. „Musíme být tvrdší, lépe začínat zápasy a rozhodně být lepší do defenzivy. A také je třeba, abychom byli silnější na puku v útočné třetině, pak budeme odměněni,“ říká.

PROTI KLADNU? NAŠE ZÁPASY!

Nový rok přináší šanci na nový začátek. A Lvi by tuhle příležitost rádi chytli za pačesy. Do ČPP arény přijede ve středu Kladno s největší pravděpodobností i s Jaromírem Jágrem a Radkem Smoleňákem. To se mezi svátky střelecky činilo, když rozstřílelo 8:4 Liberec, naposledy nasázelo čtyři branky Kometě, během celého zápasu sahalo po vítězství, nakonec padlo v prodloužení (4:5).

Nastoupí Jaromír Jágr v dresu Kladna i v Hradci Králové?Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK

Vzájemné duely z letošního ročníku však mluví pro hokejisty ze soutoku Labe a Orlice, když oba vyhráli. „Vždycky když proti nim hrajeme, tak to jsou to naše zápasy. Nebo zatím byly,“ věří si Lalancette. Vzápětí však upozorňuje na kvality soka ze středních Čech. „Oni jsou ale nelítostní, když máme puk, tak jsou až nebezpeční svou tvrdostí. Myslím, že to bude kvalitní zápas, hlavně musíme kvalitně odstartovat. A získat tři body.“