Na druhou stranu je Hradečákem, komu tedy bude fandit? „Já říkám, ať lepší vyhraje, je zábava a lidi se baví. Vím, jaké play off je a jaké je to být na ledě. Kluci to musí chtít a uhrát si to sami. A je jedno, kdo to nakonec bude,“ odpovídá osmačtyřicetiletý borec.

Hradec a Pardubice proti sobě v play off: Bude to svátek hokeje, věří Martinec

„Postup jsem pochopitelně přál Liberci (pozn. autora: strávil tam tři sezony), ale doufal jsem i v derby. Chci, aby si to tady region užil, je to vlastně poprvé v play off, kdy se potkají tyhle dvě města vedle sebe,“ říká Kudrna, jenž v Pardubicích působil dlouhých devět sezon.

Derby bude pro fanoušky velkým tahákem a krátká vzdálenost mezi dvěma krajskými městy má výhody i pro hokejisty na jedné či druhé straně. „Pro lidi to bude super, navíc hráči to budou mít blízko. Všichni mohou spát ve svých postelích, to je výhoda. Doufám, že uvidíme kvalitní hokej, já se na sérii moc těším,“ pokračuje Kudrna.

Na jednom se shodnou snad všichni. Do čtvrtfinále vstoupí jako obrovský favorit na postup Dynamo. To ovládlo základní část, získalo nejvíce bodů v historii. Válelo i ve vzájemných střetnutích.

„Pardubice jsou samozřejmě jasným favoritem, čtyřikrát Hradec v základní části porazily. Co jsem však viděl v televizi a slyšel, výsledky úplně neodpovídaly tomu, jak to vypadalo na ledě. Myslím, že šance pro Hradec by tam měla být. Výkony z dlouhodobé části sezony se budou mazat a hodně bude záležet na brankářích a hře obran, protože v play off se to tak hraje,“ říká mistr ruské ligy ze sezony 2006/2007.

Východočeské derby konečně v play off. Trenéra Zadinu zajímá jen první zápas

Výhodou pro Lvy by mohla být role outsidera. „Je to tak, tým nebude pod takovým tlakem. Ale pokud chtějí uspět, musí do toho dát všechno.“

A kde tedy vidí hradecký klíč k úspěchu? „Klíma je teď možná jediný hráč, který jde soubojů a míst, kde hokej bolí. Je potřeba, aby se k němu a Okuliarovi v tomhle přidali další kluci. Musí prostě hrát hokej, který bolí je i soupeře, pak budou mít šanci,“ radí Kudrna.

Pardubice šly rovnou do čtvrtfinále, zatímco Mountfield se musel probít přes nástrahy předkola, to se mu však podařilo na jedničku. „Sérii proti Vítkovicím jsem částečně viděl, ale to bylo pouze na rozehřátí. Myslím, že hradecký tým ani pořádně neprověřily. Bude to jiný level a mnohem těžší prověrka,“ myslí si Kudrna.

Grafika východočeského derby ve čtvrtfinále play off extraligy.Zdroj: Deník/Jakub Rusek

A jaký tipuje výsledek? „Tipnout si netroufám, ale přál bych si sedm zápasů. To by nebylo špatné. Když jich bude víc než čtyři, bude to super,“ má jasno Kudrna.

Na závěr přidává ještě vlastní zkušenost ze soubojů mezi Hradcem a Pardubicemi. „Vzhledem k tomu, že jsem byl místní, derby pro mě bylo nejvíc. Pamatuji si sezonu před těmi třiceti lety, i když jako mladík, tehdy to bylo fakt ostré,“ vzpomíná Kudrna a dodává: „Na sobotu do Pardubic mám lístky, jsem zvědavý a těším se.“