Trefil se v pravý čas. Hradecký útočník Aleš Jergl čekal na gól od začátku ledna. Jeho trefa ze 48. minuty na ledě Vítkovic byla však velmi důležitá. Rozhodla o tom, že Mountfield začne proti celku z Ostravy sérii předkola play off na domácím ledě.

Aleš Jergl rozhodl utkání 52. kola ve Vítkovicích. | Foto: Deník/Petr Kotala

„Byl to náš cíl. My jsme rozhodně chtěli startovat doma. Nejsme tým, který by chtěl začínat venku, obzvlášť ve Vítkovicích,“ uvedla hradecká šestadvacítka. Jergl Lvům zařídil v posledním 52. kole základní části i vítězství, když v páté sérii nájezdů se štěstím proměnil.

„Pro nás je důležité, že se nám podařilo vyhrát. Jsou to super dva body, které rozhodly o tom, že začínáme na domácím ledě,“ usmíval se rodák z Kroměříže.

BUDE TO VYHROCENÉ

Už samotný předkrm před vrcholem sezony přinesl na ledě tuhý boj s řadou potyček a šarvátek. Na konci první třetiny se Kevin Klíma porval s Rihardsem Bukartsem. „Nebojí se toho a občas to i vyhledává. Asi potřeboval dostat impulz, nastartovalo ho to a krásně mi přihrál na gól,“ chválil spoluhráče Jergl. Je jasné, že série, která bude reprízou loňského semifinále, přinese hodně velkých emocí, což si uvědomují všichni aktéři.

„Rozhodně to bude vyhrocené. Je to jiná soutěž, myslím si, že se mohou diváci těšit na oboustranně skvělý hokej,“ je přesvědčen zkušený forvard. Loňský souboj v boji o medaile byl nesmírně vyrovnaný, to samé platí o letošních vzájemných střetnutích v základní části.

Série nebude mít favorita, ale Hradec by měl mít psychologickou výhodu. Začíná doma, Rideru v sezoně přetlačil třikrát a i naposledy odešel jako vítěz. „Nebude to jednoduché. My se na to však dobře připravíme a budeme chtít hrát hokej, který nás ve vítězných zápasech zdobí. Když ho budeme předvádět, tak si troufám říct, že přes Vítkovice postoupíme,“ věří Jergl.

Vyřazovací část startuje ve městě pod Bílou věží ve středu a ve čtvrtek. V obou případech se bude začínat od 18 hodin. Pak se předkolo přesune do moravskoslezské metropole, kde se bude hrát minimálně v sobotu.