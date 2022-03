Rodos ve finále vede 2:0. Podruhé Letňany udolal v nájezdech. Rozhodl Půhoný

Finále play off Krajské ligy Libereckého kraje, 4. zápas

Turnov – Jičín 1:6

Tým z Českého ráje dostal v pátek ideální příležitost k dokonání své jízdy za titulem. Kdy a kde jindy přidat třetí výhru v sérii než doma před plnou arénou?

Leč nepovedlo se. Sok z nedalekého Jičína byl znovu po dvou dnech proti. Drtivou výhrou srovnal stav série a co víc, výhodu domácího ledu vrátil na svou stranu.

Finálová série na Liberecku



1. zápas: Jičín - Turnov 3:5

2. zápas: Turnov - Jičín 3:2

3. zápas: Jičín - Turnov 4:3

4. zápas: Turnov - Jičín 1:6



Pátý zápas se hraje v neděli od 17.00 na ledě Jičína

Hostům skvěle vyšel vstup do zápasu a už po třech odehraných minutách pálil přesně tahoun jičínské ofenzívy Hladík. Na 0:2 zvyšoval Průšek, domácí však vrátil do hry tečovanou střelou Šafařovský – 1:2.

O všem rozhodla prostřední část hry. Hned na jejím startu proměnil přesilovou hru Borovec a ve zbytku periody hosté přidali další tři branky. Poslední dvě už za záda gólmana Beneše, jenž za stavu 1:4 vystřídal turnovskou jedničku Březnu.

Závěrečná dvacetiminutovka již žádnou změnu ve skóre nepřinesla a oba celky si střelecký apetit šetřily do rozhodující nedělní bitvy.

„Po tomto utkání nemohu hráčům absolutně nic vytknout. Opět dřeli do úmoru, plnili pokyny a chtěli vrátit sérii zpátky do Jičína, což se i povedlo. Teď nás čeká zápas o všechno. Chci poděkovat fanouškům, kteří za námi dorazili do Turnova a rádi je uslyšíme i v neděli na našem zimáku,“ řekl k utkání trenér Jičína Michal Kejmar.

Hattrick Hladíka uchoval Jičínským naděje na zisk titulu. Rozhodne se v pátek?

Fakta – branky a nahrávky: 13. Šafařovský (Miškovský) – 3. Hladík (Kollman), 10. Průšek (Žalud), 22. Borovec (Marček, Prokop), 25. Hladík (Kollman), 33. Žalud (Nový, Prokop), 40. Žďárský (Průšek). Rozhodčí: Bernat, Wagner – Serbus, Krejbich. Vyloučení: 4:7. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 31:50. Diváci: 508. Třetiny: 1:2, 0:4, 0:0. Stav série: 2:2.

HC Turnov 1931: Března (25. Beneš) – Jiří Zákoutský, Jandejsek, Kysilka, Jan Zákoutský, P. Zákoutský – Knap, Miškovský, Šafařovský – Maďar, Švík, Maděra – Vondráček, Suska, Kysela. HC Autocentrum Jičín: Kořínek – Žalud, Marček, Richter, Mikolášek, Najman, Pilař – Kloutvor, Hladík, Kollman – Prokop, Dvořák, Průšek – Žďárský, Nový, Borovec.