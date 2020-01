Kvalitní práce s mládeží. Tou se jednoznačně může chlubit hokejový klub Mountfield HK. Jak už Deník informoval před týdnem, junioři vévodí nejvyšší soutěži. Ovšem pozadu nejsou ani dorostenci.

Ti nejprve v základní části opanovali skupinu Střed a v nadstavbové skupině O pořadí v play off jsou zatím těsně druzí. Úspěšný dorostenecký celek vede Jiří Janoušek, který v předešlé sezoně stál na lavičce juniorky.

„Nezříkáme se toho, že bychom se chtěli utkat o nejvyšší příčky i na konci, ale prioritou je pro nás individuální rozvoj hráčů,“ říká královéhradecký trenér.

Jste zatím spokojen s probíhající sezonou?

S tím, jak se prezentujeme v této sezoně, jsme zatím spokojeni. Těší nás výsledky i hra, která nás k těm výsledkům dovedla. Sázíme na týmové pojetí hokeje. Je v něm hodně bruslení a důrazu. Z týmového výkonu se nám pak krystalizují silné individuality, které jsou i v reprezentačních výběrech.

V čem jsou další přednosti tohoto mužstva?

Ochota či chuť hráčů trénovat. Samozřejmě občas jsou tu i nějaké výpadky či výjimky, ale snažíme se trénovat hodně. Myslím si, že jsme s hráči našli společnou notu. Kluci si to vzali za své a naše slova snad padají na úrodnou půdu.

A co nedostatky? Na kterých se snažíte nejvíce pracovat?

Hodně to souvisí s tím, co jsem už říkal. Je to taková občasná neochota dávat tomu všechno, chodit na zimák o něco dříve a pracovat i navíc, nejen v povinných trénincích.

V základní části jste skončili první ve skupině Střed. Může tenhle tým figurovat na nejvyšších pozicích i na konci sezony? Máte na to?

My tomu týmu věříme, že je schopný hrát o nejvyšší příčky. Určitě se nezříkáme toho, že bychom se nechtěli utkat o nejvyšší místa. Nicméně všechno má svůj vývoj, všechno má svůj čas. V Hradci to máme koncepčně nastavené tak, že to není to nejdůležitější, na čem bychom stavěli. Důležitý je především rozvoj hráčů. Dost kluků už teď naskakuje v juniorech, jsou s nimi v programu a my zase doplňujeme tým do tréninku i do utkání o hráče z deváté třídy ročníku 2005 a 2006. Samozřejmě nechci říkat, že výsledek nás nezajímá, tak to úplně není. Ale není to to, na co bychom se nějak upínali, a co by pro nás bylo to jediné, za čím bychom šli takzvaně přes mrtvoly. To vůbec ne. Je pro nás opravdu důležitější, aby se hráči vyvíjeli a posouvali jsme je v kariérách co nejdál.

Sešel se také dobrý ročník? I když u vás dochází k větší fluktuaci hráčů.

Dá se říct, že ano. Ročník 2003 má dlouhodobě svoji kvalitu. Vypovídají o tom výsledky od 8. třídy přes dva roky v dorostu předtím, kdy se kluci vždy pohybovali na nejvyšších příčkách, a také i to, že hráčů, kteří spadají do kategorie U17, je celkem dost v reprezentaci, ať už v širším či užším kádru. Mluvíme o čtyřech, někdy pěti hráčích. Takže to vypovídá o tom, že hráči mají určitou kvalitu. Navíc se k nim výborně připojují hráči ročníku 2004, kteří chytli šanci za pačesy a zatím se jeví dobře.

Hlavně hradecký dorost se v posledních letech často pohybuje na čelních pozicích. Důkazem toho jsou medaile. Poukazuje to na dlouhodobě dobrou práci s mládeží?

Myslím si, že určitě. Bavíme se o posledních pěti šesti letech. Všechno souvisí se vším. S nástupem Tomáše Martince do funkce sportovního ředitele mládeže, který to celé zastřešuje, se tu ohromně zlepšil nábor a vůbec práce v nejmenších kategoriích. Ta se potom přenáší dál a vrcholí to prací u akademických celků. Domnívám se, že je to takové logické vyústění, že týmy se pohybují v popředí tabulek. Zase na druhou stranu to nejde takhle úplně konkretizovat, protože v juniorkách a dorostech jsou výsledky častokrát zkreslené tím, že tam hrají třeba mladší hráči, nebo soupeři naopak hrají v nejsilnějších sestavách, nebo vám někdo chybí, protože už jste ho posunuli někam do A mužstva, třeba do Chance ligy. Takže výsledky jsou občas trochu zavádějící.

Každopádně s umístěním i celkově s prací mužstva aktuálně panuje určitě spokojenost, že?

Rozhodně. Doteď jsme spokojeni nejenom s výsledky a především s hrou, která nás k nim dovedla. (pt, jv)

Extraliga dorostu

Skupina Střed - konečná tabulka:

1. Hradec Králové 18 15 0 0 3 91:45 45

2. Ml. Boleslav 18 11 2 2 3 76:46 39

3. Slavia Praha 18 11 2 2 3 75:44 39

4. Pardubice 18 9 4 1 4 101:50 36

5. Liberec 18 10 2 0 6 81:48 34

6. Havl. Brod 18 6 0 2 10 52:74 20

7. Č. Budějovice 18 4 2 3 9 47:68 19

8. Jihlava 18 4 2 3 9 43:72 19

9. Tábor 18 2 1 3 12 34:86 11

10. Technika Brno 18 1 2 1 14 38:105 8

O pořadí v play off - aktuální tabulka:

1. Vítkovice 20 16 0 0 4 87:48 48

2. Hradec Králové 20 15 0 0 5 80:48 45

3. Plzeň 20 11 2 2 5 82:51 39

4. Ml. Boleslav 20 10 3 3 4 74:50 39

5. Pardubice 20 9 3 2 6 67:67 35

6. Liberec 20 10 1 2 7 85:66 34

7. Sparta Praha 20 10 1 2 7 61:61 34

8. Karlovy Vary 20 11 0 0 9 80:77 33

9. Slavia Praha 20 9 1 2 8 74:66 31

10. Havířov 19 7 3 1 8 57:56 28

11. Litvínov 18 7 3 1 7 50:56 28

12. Zlín 19 8 1 1 9 65:58 27

13. Kladno 20 7 2 0 11 82:83 25

14. Třinec 20 6 1 2 11 54:84 22

15. Kometa Brno 18 6 0 2 10 57:71 20

16. Chomutov 20 5 2 1 12 57:83 20

17. Přerov 21 3 2 1 15 50:81 14

18. Havl. Brod 19 2 0 3 14 38:94 9

(Poznámka: Nejvyšší soutěž hraje v této sezoně 30 týmů.Ty byly nejprve rozděleny do třech skupin (Západ, Střed,Východ). Z každé pak nejlepší šestice postoupila do skupinyO pořadí v play off. Horší čtveřice hraje ve skupině O udržení.)