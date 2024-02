Čtyři zápasy, dvě nuly. Mladý gólman Lukáš Pařík zažívá povedený start angažmá v Hradci Králové. Naposledy vynuloval střelce Karlových Varů a Mountfieldu pomohl k přesvědčivé venkovní výhře 3:0. V utkání si připsal 27 úspěšných zákroků.

Takhle slavil Lukáš Pařík první extraligovou nulu, kterou vychytal doma proti Českým Budějovicím. Po utkání v Karlových Varech na svém kontě má již dvě. | Video: Deník/Vladimír Machek

Svěřenci trenéra Martince dokonale využili toho, že Západočeši měli v nohách sobotní Winter Classic, které hráli proti Plzni v německém Klingenthalu. „Asi to trochu cítit bylo, že Vary hrály druhý zápas ve dvou dnech. Cestovaly až do Německa, což je na nohách znát. Nám to určitě pomohlo,“ řekl dvaadvacetiletý brankář.

Hradec rozhodl po bezbrankové první třetině v prostřední části, kdy nasázel všechny tři branky. „Hodně nám pomohly protiútoky. Soupeř nás dokázal zatlačit, ale my jsme z toho dávali góly. To bylo rozhodující,“ pokračoval Pařík.

Hradec loupil ve Varech, proti unavené Energii uspěl bez inkasované branky

Ten v úvodní periodě moc práce neměl, pak však únavu Energie setřásla. „V první třetině toho opravdu moc nebylo, jen nějaká nahození. Ale do druhé Vary nastoupily mnohem aktivněji a měl jsem více práce. Naštěstí jsme dokázali vedení udržet,“ uvedl Pařík.

Gólman Mountfieldu neinkasoval ani v poslední dvacetiminutovce, ve které byl domácí tým hodně aktivní. „Jsem rád za takové duely, ve kterých mi kluci pomůžou k udržení nuly. Když jsem nějakou střelu vyrazil, oni ji hned odpálili do bezpečí. Moc těžkých zákroků jsem neměl a tým mi moji práci ulehčil.“ pochvaloval si rodák z Neratovic.

Nedělní mač připomínal ten proti Českým Budějovicím, kdy Pařík udržel v hradeckém dresu premiérovou nulu. „Jo, bylo to podobné, protože jsme ho hráli taky v relativně klidném rozpoložení,“ uzavřel.

V příštím kole na Lvy čeká pořádně těžký oříšek. Pokusí se ve východočeském derby vyzrát poprvé v letošní sezoně na suverénní Pardubice, se kterými už třikrát prohráli. Hrát se bude v pátek na ledě Dynama.