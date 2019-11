Ve městě pod Bílou věží se spolu nebavili. Jak tu bude ve městě pod Zelenou bránou?

Kantorův Brexit

A co škatulata spustilo? Pardubické hokejisty opustil Jakub Štěpánek. Po druhé vstoupil do stejné řeky a podruhé se v ní utopil… Stejně jako v sezoně 2016/2017 se bývalý reprezentant mezi třemi tyčemi Dynama neprosadil. Poslední kaňkou bylo jeho vystoupení s Litvínovem, kdy ho za stavu 0:4 vystřídal Ondřej Kacetl. Štěpánek nenaplnil očekávání a tak se s ním klub dohodl na ukončení spolupráce.

Mít jen jednoho kvalitního gólmana? To je velké riziko podnikání! A tak činovníci nelenili a sehnali okamžitou náhradu. Na východ Čech se vrací, ale o dvacet kilometrů směrem na jih, Pavel Kantor.

Bývalá jednička Mountfieldu si vyzkoušela také dresy Vítkovic, Litvínova, Mladé Boleslavi a Třince. V týmu Ocelářů dokonce získal v loňské sezoně titul, takže je úřadujícím mistrem extraligy. Pro tuto sezonu přijal nabídku Sheffieldu Steelers. Hříčkou osudu se tak znovu ocitl u Ocelářů. Mělo to však háček současně s ním podepsal kontrakt další český gólman Tomáš Duba. Kantor se na Britských ostrovech moc neohřál a domů se vrátil zadním vchodem.

„Posledních čtrnáct dní jsem byl bez angažmá. Trénoval jsem v Českých Budějovicích, odkud pocházím. Čekal jsem na nějakou příležitost. Ozvaly se Pardubice. Spojil jsem se s generálním manažerem, hovořil i s trenérem Radkem Bělohlavem, kterého dobře znám a domluvili jsme se,“ vysvětluje, jak se pekla pardubická štace.

Těšení na fanoušky

Z „nepřátelského“ prostředí se mu Pardubice stanou novým domovem.

„Na působení v Pardubicích se moc těším, hrál jsem tady spoustu zápasů jako soupeř. Paradoxně nejvíce za Hradec. Tak to bylo vážně pikantní. Ty zápasy měly fantastickou kulisu. V derby se vždy mazaly rozdíly. Bylo jedno, jestli je někdo první nebo poslední. Vesměs se jednalo o vyrovnané duely. Tím, že je v Pardubicích větší hala, byla atmosféra ještě lepší. Na hokej chodí spousta lidí. I v době, kdy se nedaří. Na skvělé fanoušky se těším asi nejvíc,“ tvrdí Kantor.

A co na „parťáka“ Kacetla? Těší se na obnovenou spolupráci? Ti, co pamatují, jejich hradeckou nevraživost, nad tímto krokem kroutí hlavou.

„V Hradci jsme spolu byli dva roky a oba dopadly pro tým velmi dobře. Tak doufám, že na tuto spolupráci navážeme. A jeden z nás bude chytat tak, aby pomohl svému týmu k vítězství,“ říká diplomaticky Pavel Kantor.

Najdou v Pardubicích společnou řeč?

V Hradci Králové se moc nemuseli. Poté, co boss Miroslav Schön přesunul HC Mountfield z Českých Budějovic do Hradce, byl jasnou volbou pro prvního brankáře Pavel Kantor. Na jihu Čech moc příležitostí nedostával, protože pouze kryl záda reprezentačnímu brankáři Jakubu Kovářovi. Nicméně, kdykoliv ho mezi třemi tyčemi zastupoval, tým se mohl na něj spolehnout. A právě proto na něj v premiérové sezoně v Hradci vsadili. Kovář zamířil do ruské KHL a jako druhého gólmana, ještě Budějovice, získaly Ondřeje Kacetla, který přešel ze Znojma. V první sezoně odchytal více zápasů Kantor.

Nicméně v té druhé se začal stále více prosazovat jeho náhradník, až ho svými výkony z branky vytlačil. Mezi oběma rivaly to již delší dobu jiskřilo. Místo spolupracovníků z nich byli dva kohouti na jednom smetišti. Jejich vztah se ocitl na bodu mrazu. S trochou ironie lze dodat, že to u ledu ani nemohlo být jinak… „Je fakt, že s Pavlem jsme se vůbec nebavili, ale konflikty jsme mezi sebou neměli,“ uváděl tehdy Kacetl. Situace byla vcelku neúnosná a bylo jasné, že ti dva spolu v jedné kabině být nemohou. Nejlepší řešením měl být odchod jednoho z nich. Před Kantorem se objevila nabídka z Vítkovic, kterou bral všema deseti. A teď se více než překvapivě objevil v Pardubicích. Budou se najednou spolu bavit?