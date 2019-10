Odstavený z pardubické sestavy byl už po druhém extraligovém kole, teď ovšem útočník Tomáš Rolinek končí v Pardubicích úplně. Své důvody uvedl ve videu, které na sociální síti zveřejnila jeho manželka.

„Když jsem byl vyřazený mimo sestavu před zápasem v Litvínově, tak se pak se mnou nikdo čtyři dny nebavil a nic mi nevysvětlil. Byl jsem jako páté kolo u vozu,“ říká Rolinek ve videu.

Generální ředitel Dynama Martin Sýkora tehdy, v neděli 22. září, na Twitteru vysvětlil Rolinkovu absenci jako impulz pro zbytek týmu po dvou nepovedených zápasech. Co následovalo, teď Rolinek okomentoval.

„V úterý jsem požádal Martina Sýkoru, aby mi sjednal schůzku s ním a trenérem Lubinou. Tam jsem se od trenéra dozvěděl, že zbrojím proti němu a že schválně prohráváme. A že já chci odstřelit trenéra. S tím jsem hrubě nesouhlasil a odmítl jsem pod koučem trénovat a hrát,“ prohlásil útočník.

To už se o sporech Lubina vs. Rolinek mluvilo veřejně, ale vedení se situaci snažilo uklidnit. „To, že se mluví o hádkách v kabině, tak to prostě není. Sám Tomáš mi řekl, že si alespoň doléčí tříslo,“ řekl Sýkora po východočeském derby s Hradcem, v němž Rolinek chyběl podruhé.

„Natočil jsem krátké video, protože jsem chtěl, aby kluci měli klid. Řekl jsem tam, že doléčím zranění a pak se vrátím. Šest nejstarších kluků jsem o tom informoval, aby kabina věděla, co se děje,“ pokračuje Rolinek.

Situace v Dynamu se vyvíjela, ale pozice Rolinka zůstávala stále stejná. „Pak jsem začal trénovat, čtyři dny jsem byl na ledě. Trenér Lubina skončil a já jsem si myslel, že se spousta věcí změní, dostanu se nakonec do sestavy a budu bojovat za Dynamo. To se nestalo. V nedělním utkání proti Kladnu jsem nebyl v sestavě. V pondělí jsem byl opět v páté lajně,“ uvedl útočník.

Proto se rozhodl jednat. „Už jsem těch nervů a všeho měl dost, tak jsem požádal vedení, ať mi rozváže kontrakt. Za tu dobu mi nikdo noc nevysvětlil, kromě toho rozhovoru, který jsem já inicioval,“ tvrdí.

Klub jeho konec oznámil na svém webu. „S Tomášem a jeho agentem jsme řešili návrat do týmu. Nicméně přišlo z jeho strany rozhodnutí ukončit kontrakt. Děkuji mu za odvedenou práci pro klub, a přeji mu, aby se mu v budoucnosti dařilo,“ řekl sportovní manažer Dynama Jaromír Kverka.

Rolinek, který do extraligové sezony vstupoval opět jako kapitán týmu, rozvázal kontrakt. Na závěr ještě vzkázal: „Přeji Dynamu vše nej, ať to kluci zvládnou a uhrají si body. Hlavně ať Dynamo žije dál. Tady nejde vůbec o mě, tady jde o Dynamo. Jen doufám, že Dynamo nepoloží nic a bude tady pořád. Hodně štěstí fanouškům, hráčům, Dynamu,“ zakončil svou řeč ve videu.

Tomáš Rolinek za Pardubice odehrál 565 zápasů, v roce 2005 získal mistrovský titul, po návratu do klubu poslední roky zase bojoval v baráži.

Pro kapitána nejen Dynama, ale i mistrů světa z roku 2010, teď přichází nedůstojný konec, který hned vyvolal negativní reakce fanoušků proti vedení klubu.