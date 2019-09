Když na jaře hrálo Kladno baráž o postup do extraligy, sedával Radek Smoleňák na tribuně a fandil. Rytířům. V klubu nyní zvaném Rytíři se totiž učil hrát hokej a přál mu návrat do elitní soutěže. Povedlo se.

A hned ve druhém kole přijel kapitán Hradce Králové na kladenský led. I on měl prsty ve výhře Mountfieldu 5:2. Přesto Rytíře chválil.

„Možná to vypadalo lehce, ale tak to nebylo,“ řekl kapitán Hradce.

Proč ne?

Kladno opravdu maká, jsou velmi pracovití, zvlášť na jejich malém hřišti. My měli super start a to nám začátek ulehčilo. Jsem rád za celý tým, že jsme to zvládli, hlavně po sobotní prohře s Libercem, kdy jsme také fárali, ale chybami jsme o zápas přišli.

Po domácím nezdaru s Libercem jste potřebovali vyhrát, že?

Nebylo jednoduché vstát a zase jít do práce, jenže máme tři body a ty jsou zlaté, protože ostatní týmy to v Kladně nebudou mít jednoduché. Je to teprve začátek soutěže, porážek i výher bude víc. Nesmíme být nenažraní a jít s pokorou dál.

Byl jste hodně nahecovaný? Hrál jste vlastně doma…

Každý máme chuť, chceme vyhrávat. Ale pocházím odsud, takže jsem se těšil. Jsem rád, že Kladno tolika letech postoupilo a já mu fandil. Všechny kluky znám a jsem rád i za fanoušky. Udělali tady pěknou atmosféru, i když na mě také něco pokřikovali. (směje se) To k tomu patří.

Jak to podle vás Kladnu půjde v nejvyšší soutěži? Je to přece jen nováček.

Mají dvě prohry, ale liga je vyrovnaná. Začátek je důležitý, ale jestli budou kluci takhle makat - a já s nimi trénoval, takže vím, že hokejem žijí - tak to půjde. Musí si zvyknout na úplně jiný level. Pak mohou porážet každého, samozřejmě kromě nás.

Takže se v extralize udrží?

Stoprocentně! Já bych byl nejraději za finále my s Kladnem. Samozřejmě si dělám srandu, protože první rok pro ně bude těžký. Ale jak znám trenéry a všechny kolem, tak udělají vše, aby extraligu zachránili.

Co čekáte od Hradce?

Hlavně práci. Máme na sebe vysoké nároky a víme, že bez práce to nepůjde. Ona se nám pak vrátí. Dlouhodobě nikam nekoukám, protože sezona je dlouhá.

V sobotu jste hráli s Libercem, v neděli na Kladně. Je složité nastoupit dvakrát ve dvou dnech?

Je to hokej a já moc nemám rád stereotyp, takže jsem za to rád, je to živější a myslím, že hlavně fanoušky to baví. Osobně nejsem vůbec proti.