Stačilo jedno zasedání Sportovně technické komise Královéhradeckého krajského hokejového svazu, následný zápis z jednání a už je zase po roce oheň na střeše. Vedení krajského hokeje ve čtvrtek projednávalo osud nesehraných utkání nadstavbové části Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje. Těch čtyř zápasů, před nimiž se jeden ze soupeřů v řádném termínu z důvodů marodky omluvil a následně očekával přidělení náhradního termínu pro dohrávku. Tak, jak to v mistrovských soutěžích obvykle bývá.

Leč k žádným dohrávkám nedojde. Svazové vedení rozhodlo o tom, že zápasy Nový Bydžov - Nové Město nad Metují (9. kolo) a Česká Třebová - Nový Bydžov (10. kolo) ve skupině A, dále pak zápasy Náchod - Třebechovice (9. kolo) a Polička - Lanškroun (13. kolo) ve skupině B budou kontumovány ve prospěch týmu, který se soupeře v původním termínu z uvedených důvodů nedočkal.

Ve středu se na ledě o první místo ve skupině A rvali hráči Nového Města nad Metují a Nové Paky (2:1). Ve čtvrtek oba v tabulce přeskočil Nový Bydžov.

STK dle zápisu ze čtvrtečního jednání obdržela písemná vyjádření klubů, kde jsou uvedené důvody nesehrání utkání a zdůvodnění, proč nedošlo k dohodě o náhradních termínech. Zároveň provedla kontrolu komunikace mezi týmy v systému zápasů. Následně kontumační porážkou potrestala kluby, které jako první úkonem učiněným prostřednictvím systému zápasů řídícímu orgánu soutěže oznámily, že se utkání z jejich rozhodnutí nehrají a tedy, že se družstvo utkání ve stanoveném termínu nezúčastní.

Ve skupině A tak získal dvakrát 3 body Stadion Nový Bydžov, v B skupině si přilepšily celky Třebechovic pod Orebem a Lanškrouna.

Zatímco v Novém Bydžově rozhodnutí STK přijali jistě pozitivně, soupeři se bouří. „Chtěli jsme zápas odehrát, nabídli jsme Novému Bydžovu náhradní termíny 6. a 13. ledna. Podotýkám, že se jednalo o pátky, které jsou oficiálními dny pro dohrávaná utkání. Soupeř se opakovaně vymlouval na zranění brankářů a nedostatek hráčů do pole. Zajímavé je, že středeční a nedělní zápasy normálně odehrál,“ vyjádřil se na oficiálním webu manažer českotřebovských Kohoutů Vladimír Vaněk.

„Kde není vůle, není cesta. V podobné situaci se ocitla Jaroměř, která ze stejného důvodu nemohla vloni 21. prosince odehrát utkání v Litomyšli. Její soupeř se však zachoval férově a zápas se na litomyšlském zimním stadionu dohrával tento čtvrtek 12. ledna,“ připomněl rozhořčený funkcionář.

Jeho klub se ale s verdiktem STK smířit nehodlá. „Rozhodnutí komise je špatné a svým způsobem skandální, do značné míry znehodnocuje závěr nadstavbové části soutěže. Podáme odvolání a zvážíme další kroky,“ dodal Vladimír Vaněk.

Nutno připomenout, že podobný verdikt padl i v loňském ročníku krajské ligy. Tehdy se společná soutěž dvou východočeských regionů hrála pod patronací Pardubického hokejového svazu. Bodově si výrazně přilepšili hokejisté Chocně a už tenkrát se postižené kluby čílily.

Královéhradecký hokejový svaz letos dostal vhozenou rukavici, mohl se k situaci postavit čelem, včas nařídit náhradní termíny. Nestalo se. Pouze se zopakoval příběh z loňska. Ten, který regulérnost soutěže chtě nechtě narušuje.

Aktuální tabulka skupiny A

1. Nový Bydžov 13 7 2 0 4 53:40 25

2. Litomyšl 13 5 3 1 4 52:50 22

3. Nové Město n. M. 13 6 1 2 4 41:44 22

4. Nová Paka 13 5 1 1 6 54:49 18

5. Chrudim 13 3 3 3 4 45:48 18

6. Moravská Třebová 13 4 2 1 6 44:43 17

7. Česká Třebová 13 5 0 2 6 46:53 17

8. Jaroměř 13 4 1 3 5 39:47 17

Program závěrečného 14. kola – neděle 17.00: Litomyšl – Nové Město nad Metují, Česká Třebová – Nová Paka, Moravská Třebová – Jaroměř. 18.00: Chrudim – Nový Bydžov.

Aktuální tabulka skupiny B

1. Choceň 13 8 2 1 2 69:42 29

2. Trutnov 13 9 0 1 3 77:44 28

3. Hlinsko 13 8 1 0 4 64:38 26

4. Třebechovice p. O. 13 8 0 2 3 73:51 26

5. Lanškroun 13 7 2 0 4 56:40 25

6. Náchod 13 4 0 1 8 43:55 13

7. Polička 13 2 0 1 10 35:68 7

8. Opočno 13 0 1 0 12 28:107 2

Program závěrečného 14. kola – neděle 17.00: Opočno – Choceň, Trutnov – Hlinsko, Třebechovice pod Orebem – Polička, Náchod – Lanškroun.

GLOSA RADKA HALVY

Jak přijít k bodům aneb Tohle by se ve fotbale nestalo

Aniž by si hokejisté nazuli brusle, doznala ve čtvrtek tabulka krajské ligy zásadních změn. Ať se na rozhodnutí STK královéhradeckého svazu o kontumacích nesehraných zápasů díváme z jakéhokoli pohledu, nelze ho označit jinak než jako nepochopitelné a vzbuzující jen a jen otázky.

Především jak je vůbec možné, že vše došlo do této situace.

Ve třech ze čtyř inkriminovaných duelů se bavíme o zápasech odložených v prosinci, tak jak se mohlo stát, že nebyly určeny jejich náhradní termíny?

Buď dohodou klubů, a pakliže k dohodě z jakýchkoli důvodů nedošlo, tak nařízením ze strany řídící komise. Máte možnost se domluvit, jinak rozhodneme my.

Od toho tam přece tento orgán je.

Celá záležitost měla být bez debat vyřešena nejpozději v období mezi svátky (jen s výjimkou zápasu 13. kola Polička – Lanškroun) a nebylo by o čem mluvit.

Nehledě na to, že jako úřední náhradní termíny jsou v rozpise soutěží určeny pátky a je záhadou, proč dva lednové (6. a 13.) nebyly využity.

Když si svoje utkání mohly dohrát Litomyšl s Jaroměří, Trutnov s Lanškrounem či Třebechovice s Chocní, tak neexistuje důvod, proč by je nemohl dohrát Nový Bydžov s Novým Městem a Českou Třebovou.

Tím spíše, že jak Spartak, tak Kohouti zápasy dohrávat chtěli a nabízeli termíny.

A nakonec jsou trestáni, zatímco klub, který hrát nechtěl, si za to vysloužil šest bodů a navíc nejspíše vítězství v áčkové nadstavbě?

Tohle zkrátka v pořádku není.

A slovo na závěr?

V takovém fotbale by se tohle nestalo. Jakákoli STK v každém okrese by to vyřešila během pár dnů.

Zůstává rozum stát nad tím, co připustila svojí nečinností krajská hokejová…

Zcela totiž rezignovala na svůj hlavní úkol, tedy zajistit v rámci svých kompetencí regulérní průběh soutěže.

Ten, kdo dohrával a chtěl dohrávat, na to v konečném důsledku doplatil.

Ten, kdo nedohrával a nechtěl dohrávat, na tom vydělal.

Všechno naruby.

A další pozoruhodnost?

Přestože v tabulce skupiny A ještě před nedělním závěrečným kolem o ničem rozhodnuto, tak nedělní zápas Chrudim – Nový Bydžov smí začít o hodinu později než na ostatních stadionech.

A nikomu to nevadí…