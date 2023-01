Hokejová středa je tu zase. Na sedmi zimních stadionech bude dnes večer pokračovat nadstavbová část Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje. Půjde o předposlední dějství této fáze soutěže, pak už je na programu vrchol sezony v podobě očekávaného play off.

Ve vyřazovacích bojích mají letos jistou účast všechny celky. Nabízí to už jejich počet (16). Přesto se i dnes bude hrát o hodně, v sázce je totiž co nejlepší výchozí pozice pro nasazení do pavouka.

Dramatické přestřelky, tři otočky ve skóre a navrch hattricky Postolky s Pohlem

V elitní A skupině vhodila pomyslnou rukavici do ringu bodová ztráta vedoucí Litomyšle. Lídr sice v úterní předehrávce vedl nad Chrudimi třináct minut před koncem 5:1, nakonec ale soupeř vyrovnal na 5:5 a v samostatných nájezdech uzmul i bonusový druhý bod.

Aktuálním tématem jsou pár dní před koncem nadstavby termíny čtyř neodehraných duelů. Ve skupině A jde o souboje Nový Bydžov – Nové Město nad Metují (9. kolo), Česká Třebová – Nový Bydžov, Litomyšl – Jaroměř (oboje 10. kolo), ve skupině B pak o duel 9. kola Náchod – Třebechovice pod Orebem. Tento čtvrtek se bude hrát v Litomyšli a ve stejný den má STK Královéhradeckého hokejového svazu rozhodnout o osudu zbylých třech utkání. Termínů mezi koncem nadstavby a startem play off však bude málo a dá se tak očekávat, že po vzoru předchozí sezony propadnou body týmům, které se v řádném termínu nedočkali soupeře bojujícího s marodkou. V tom případě by hned dvakrát šly body za Novým Bydžovem a jednou za Třebechovicemi.

Už dnes večer tak jistojistě dojde ke změně na čele tabulky a je dobře, že se o posun na první příčku poperou dvě mužstva ve vzájemném souboji. Stane se tak na ledě Dvora Králové nad Labem, kde Spartak Nové Město nad Metují přivítá od 18 hodin Bruslaře z Nové Paky.

Přeskočit aktuálního lídra v tabulce navíc mohou i hokejisté Moravské Třebové v případě výhry nad rivalem z České Třebové. A dostat se přes ně může i Stadion Nový Bydžov, tedy pokud vyhraje na ledě Jaroměře.

Předehrávka 13. kola

Litomyšl – Chrudim 5:6sn

Fakta – branky a nahrávky: 5. T. Jakubec (Cink), 10. J. Voříšek (Stoklasa), 25. Cink (T. Jakubec, Stoklasa), 28. T. Jakubec, 38. Dostál (Jankovský, Barkóci) – 11. Plch (T. Hejduk), 48. Roubal, 49. Hybeš (M. Kostka, T. Hejduk), 56. V. Novák, 58. V. Novák (Plch, Linhart), rozhodující nájezd Plch. Rozhodčí: M. Kratochvíl – Dalecký, P. Kolář. Vyloučení: 7:9. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 166. Třetiny: 2:1, 3:0, 0:4 – 0:0.

Utkání mezi Litomyšlí a Chrudimí v úterý nabídlo 10 branek a další v samostatných nájezdech. V sezoně si soupeři drží vyrovnanou bilanci.Zdroj: hclitomysl.cz

HC Litomyšl: Dostál (Horáček) – Švec, O. Bláha, Bažant, Š. Voříšek, J. Zahradník, Škvor – Jankovský, Edl, T. Jakubec, J. Voříšek, Stoklasa, A. Půlpán, Barkóci, Cink, Dostál. HC Chrudim: L. Novotný (R. Chalupa) – T. Linhart, V. Pilař, T. Hejduk, M. Urban, Pejzl, Hybeš, Hrdlička – Formánek, Dobiáš, Hebek, V. Novák, Roubal, Cvrček, Turčáni, Felcman, M. Kostka, Plch.

Aktuální tabulka

1. HC Litomyšl 12 5 2 1 4 50:49 20

2. Spartak Nové Město n. M. 11 5 1 2 3 39:38 19

3. BK Nová Paka 12 5 1 1 5 53:47 18

4. HC Chrudim 13 3 3 3 4 45:48 18

5. Slovan Moravská Třebová 12 4 2 1 5 42:39 17

6. Stadion Nový Bydžov 10 5 1 0 4 39:37 17

7. HC Jaroměř 11 4 1 1 5 35:41 15

8. HC Kohouti Česká Třebová 11 4 0 2 5 42:46 14

Dnešní program – 18.00: Nové Město nad Metují – Nová Paka. 19.00: Jaroměř – Nový Bydžov, Moravská Třebová – Česká Třebová.

Ve skupině B bude tahákem 13. kola souboj Třebechovic pod Orebem s Trutnovem. Oba celky se v nadstavbě prezentují skvělou ofenzívou a také jejich vzájemný duel slibuje pořádnou gólovou přestřelku.

Bitvu o první příčku rozsoudilo až prodloužení. A v něm rozhodl choceňský Knytl

Vedoucí pozici se bude v souboji s třetím Hlinskem snažit uhájit tým Chocně, o první tříbodovou výhru v sezoně se v domácím utkání s Náchodem pokusí Baroni z Opočna. V zápase mezi Poličkou a Lanškrounem budou papírovým favoritem hosté.

Aktuální tabulka

1. HC Spartak Choceň 12 8 2 1 1 66:37 29

2. HC Trutnov 12 9 0 1 2 74:40 28

3. HC Hlinsko 12 7 1 0 4 59:35 23

4. TJ Lanškroun 12 6 2 0 4 51:40 22

5. SK Třebechovice p. O. 11 6 0 2 3 64:48 20

6. HC Náchod 11 3 0 1 7 35:48 10

7. HC Spartak Polička 12 2 0 1 9 35:63 7

8. HC Opočno 12 0 1 0 11 26:99 2

Dnešní program – 18.00: Třebechovice pod Orebem – Trutnov, Opočno – Náchod. 18.30: Choceň – Hlinsko, Polička – Lanškroun.

VIDEO: V Novém Bydžově padlo dvanáct branek, Stadion přestřílel vedoucí Litomyšl