Prohráli 1:3, byť měli velkou převahu. Statistici napočítali Hradci dvaačtyřicet střel, Brnu jen šestnáct.

Jenže výsledek byl přívětivější pro Kometu, k čemuž výrazně přispěl také matador Martin Erat. Po utkání měl zapsánu jednu asistenci, ale přimotal se ke všem gólům hostů.

Druhý duel čtvrtfinálové série se hraje v úterý.

Přitom ještě v pátek Hradečtí nepočítali, že by bývalý kapitán národního mužstva nastoupil. Měl distanc za brutální faul, jenže trest mu snížil výkonný výbor svazu. To se nečekalo, hokejová vláda šla proti rozhodnutí disciplinární komise.

„Spíš jsem rád, že Špenát hraje. Museli bychom poslouchat, že nehrál a jak jsou lidi zlí. Jak jsem řekl, pan Zábranský si to zkušeně pohlídal. Jestli ho chtěl mít v sestavě, tak ho tam má. Ale ani jsem si ho na hřišti moc nevšiml,“ okomentoval Erata hradecký útočník Radek Smoleňák.

Jenže jeho další slova to rozhodně nepotvrdila. Hradeckou hvězdu pořádně dopálily okolnosti, jež čtvrtfinále provázejí.

„Asi se jim hraje líp, když vědí, že se jim málokdy něco stane. Gulaši mě trefil do hlavy… Nebudu tady brečet, pravidla určuje momentálně někdo jiný, ten, kdo stojí na střídačce Komety. Musíme hrát proti všem a věřím, že to zvládneme,“ pustil se do majitele a trenéra brněnského týmu Libora Zábranského.