Hradečtí hokejisté zvládli první duel předkola play-off a na domácí půdě porazili Karlovy Vary 3:1. Velkou měrou se na vítězství podílela druhá formace. Trojlístek Jergl, Klíma a Perret nasbíral v utkání celkem pět bodů.

Aleš Jergl (vlevo) se raduje z gólu společně s Kevinem Klímou | Foto: ČTK

První dvě třetiny jste odehráli skvěle, ale pak jste soupeře pustili do hry. Čím to?

Hráli jsme trochu odstoupeně a nebyli tak aktivní. Jim nic nezbývalo a museli riskovat. Bohužel se jim podařilo snížit, ale my jsme to skvěle ubránili a máme první důležitý bod.