Kevine, vraťme se nejprve k zápasu s Mladou Boleslaví, který jste po deseti výhrách v řadě prohráli 3:4 po nájezdech, jak jste ho viděl? Myslím, že to od nás byl slabší výkon. Na ledě to bylo znát a cítili jsme i únavu. Musíme hrát stejně, jak jsme hráli do zápasu s Boleslaví, pak to půjde.

Podruhé v sezoně jste nastoupil proti bráchovi Kellymu. Jaké to pro vás jsou duely?

Divné! Až do letoška jsme proti sobě nikdy nehráli.

SOUPEŘI. Vlevo Kevin a vedle něj dvojče Kelly. Zdroj: Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Dokonce jste se jednou před brankou chytli.

Pravda, ale do bitky bychom nešli, byla by to blbost. Jinak by v ní asi vyhrál Kelly.

Už dnes vás čeká Sparta, která má velmi kvalitní tým, což potvrzují i její výsledky. Jaký je to pro vás soupeř?

Je to hodně ofenzivní celek, oni umí velmi dobře s pukem a hlavně trestají fauly. Mají šikovné hráče, takže musíme hrát velmi dobře dozadu jako tým.

Vám osobně se proti Spartě téměř vždy dařilo, máte proto nějaké vysvětlení?

Hrají hokej nahoru dolů, snaží se hrát s kotoučem, občas tedy chybují a my máme možnost jít do rychlých protiútoků. Přijde mi, že hrají americký styl hokejr, tedy hodně do útoku, což mi vyhovuje.

Boj Hradce o čtyřku. Nejdřív Sparta, poté Dynamo: Pořád to máme ve svých rukou

Bojujete o elitní čtyřku. V týdnu se na vás Liberec dotáhl na rozdíl dvou bodů, když porazil Pardubice. Jak moc je pro vás důležité probojovat se přímo do čtvrtfinále?

Chceme uspět a udržet se v první čtyřce, ale hlavně se musíme soustředit na dnešní zápas. Až pak se můžeme dívat dál.

HC Sparta Praha (3. místo, 96. bodů, 150:115) - Mountfield Hradec Králové (4. místo, 85. bodů, 136:120)



Začátek zápasu: 18.00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 2:1, 4:3 v prodloužení

Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 37 (24+13) - Jakub Lev 38 (15+23).



Zajímavosti:

- Pokud Hradec Králové získá o bod více než Liberec v Karlových Varech, zajistí si čtvrté místo a přímou účast ve čtvrtfinále.

- Sparta po sérii pěti vítězství prohrála dva z posledních čtyř utkání.

- Hradec po série deseti vítězství v neděli podlehl doma Mladé Boleslavi 3:4 po samostatných nájezdech.

- Mountfield venku vyhrál čtyřikrát za sebou a neztratil ani bod.

- Sparta bodovala v deseti z uplynulých jedenácti vzájemných soubojů a z toho devětkrát vyhrála.