Disciplinární komise nejvyšší hokejové soutěže zastavila trojici hradeckých hráčů Martinu Štohanzlovi, Kevinu Klímovi a Graemu McCormackovi činnost. Všichni tři byli během semifinále pozitivně testování na zakázanou látku. Konečný verdikt vynese Antidopingový výbor ČR.

Hradečtí hokejisté vybojovali v uplynulém extraligovém ročníku stříbrné medaile, tři hráči však během semifinále neprošli dopingovou kontrolou. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Celá dopingová kauza se táhne už od konce května, i proto přišlo od vedení extraligy předběžné opatření. „Činíme ho dle platné antidopingové směrnice, je projevem naší snahy o jasné dodržování standardů fair play. Do dořešení antidopingového řízení tak zmínění hráči nebudou mít ani teoretickou šanci zasáhnout do přípravných zápasů či soutěží. Jde nám společně s ADV ČR o dodržování principu spravedlnosti a důslednosti v boji proti dopingu,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel soutěže Martin Loukota.

Všechny tři pozitivně testované hráče vyřadilo vedení Mountfieldu z kádru a pozastavilo jim do vyřešení celého případu smlouvy. Jaký bude trest však záleží na Antidopingovém výboru ČR. „Připomínám, že se jedná o předběžné opatření, a že do ukončení řízení antidopingového výboru je o případných trestech pro hráče či klub předčasné spekulovat,“ doplnil Loukota. Samotní hokejisté mohou dostat stopku až na čtyři roky, klub by v nové sezoně mohl přijít i o body.

Rozhodnutí disciplinární komise na klubovém webu okomentoval i generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček. „Vyjádření DK APK respektujeme. Bohužel došlo k situaci, která se dle zkušeností s rozhodnutími z minulých případů dala očekávat. Nám to přineslo další komplikace, zejména v hráčském kádru, ale musíme si s tím poradit a kvalitně připravit stávající mužstvo na sezonu.“

EDUKACE A PREVENCE

Vedení extraligy chce před startem nového ročníku hráče o problematice poučit. „Edukace a prevence byly body, na které jsme se chtěli soustředit hned po vypuknutí kauzy hradeckých hokejistů. S ADV ČR se proto podílíme na přípravách konference na téma antidopingu, které se 5. září zúčastní povinně zástupci realizačních týmů všech extraligových klubů,“ uzavřel Loukota.