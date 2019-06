Místo čtyř účastníků šest, místo jedné skupiny hned dvě. Memoriál Zbyňka Kusého, který se v Pardubicích konal loni poprvé, se představí v pozměněném formátu. V rámci přípravy na novou extraligovou sezonu přinese celkem pět dnů hokejové zábavy.

„Loni byl úvodní ročník hodnocen i od samotných účastníků velmi kladně. Měli jsme zájem, aby přijely i další týmy. Bude jich tady šest. Věřím, že pro fanoušky to bude tahák před extraligovou sezonu,“ řekl Martin Sýkora, generální ředitel pardubického klubu.

Na východ Čech nedorazí loňský vítěz Eisbaren Berlín, ale nebude chybět ruský Admiral Vladivostok. Ten hrál stejně jako Pardubice na turnaji i loni. Nováčky pak jsou Amur Chabarovsk z KHL, slovenské Košice, účastník EBEL Znojmo a sousední Mountfield HK.

Proměnou projde herní systém turnaje, který bude rozdělen do dvou skupin. Po jejich skončení se týmy ve třetích zápasech utkají o celkové umístění. První se střetne s prvním o celkové vítězství na turnaji, druhý s druhým o třetí místo a třetí se třetím o pátou pozici.

„Na přání účastníků tak zachováme počet tří utkání, nově bude mít turnaj vrchol v podobně přímého souboje o celkové umístění. Uděláme všechno pro to, aby byl memoriál zase lepší než před rokem a aby se diváci ještě před sezonou dobře bavili,“ poznamenal Sýkora.

Zvláštností turnaje je to, že dva zápasy odehraje Mountfield HK ve své ČPP Aréně. Vzájemný souboj dvou východočeských klubů se uskuteční v Pardubicích.

Jeden z prvních zápasů po návratu do Dynama může odehrát na Memoriálu Zbyňka Kusého obránce Jan Kolář. „Bude to kvalitní turnaj a doufám, že bude lidi bavit. Těším se, protože po dlouhé době budu hrát před pardubickými fanoušky,“ uvedl Kolář.

Na turnaji se navíc představí dva ruské kluby, ve kterých dříve český reprezentant působil. „Minulý rok jsem domlouval, aby jel Amur do Pardubic. To se povedlo, ale tenkrát jsem ještě netušil, že už budu hrát za Pardubice. To je příjemná shoda okolností,“ usmál se dvaatřicetiletý Kolář.

Memoriál Zbyňka Kusého

- hraje se od 12. do 16. srpna 2019 v pardubické ČSOB Pojišťovna ARENĚ (dva zápasy v Hradci Králové - ČPP aréna)



- od pondělí do čtvrtka zápasy ve skupinách, v pátek 16. srpna tři zápasy o umístění



- skupina A: HC Dynamo Pardubice, Mountfield HK, Amur Chabarovsk



- skupina B: Orli Znojmo, HC Košice, Admiral Vladivostok