/FOTOGALERIE/ Výběr osobností bývalého fotbalového kanonýra Horsta Siegla se v neděli představí v Novém Bydžově. Na tamním zimáku sehraje exhibiční hokejové utkání proti domácímu týmu přátel a kamarádů HC Bydžováci. Úvodní buly bude vhozeno ve 14 hodin.

Před týdnem se Sigi team představil v Děčíně. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Hostující mančaft by měl na východ Čech dorazit v opravdu hvězdné sestavě. Účast přislíbili nejlepší střelec české fotbalové reprezentace Jan Koller, majitel zlaté medaile z olympiády 1980 Ladislav Vízek, vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicer, držitel čtrnácti mistrovských titulů Jiří Novotný a další známá jména převážně z fotbalového, ale i z hokejového prostředí (Tomáš Ujfaluši, Jaroslav Bednář, Jiří Jarošík, Ladislav Volešák, Jaroslav Černý, Vlastimil Vidlička, Michal Budinský). Ve hře je dokonce i start trenéra fotbalové reprezentace Ivana Haška, který se Sigi teamem před týdnem zavítal na exhibici do severočeského Děčina.

Po skončení zápasu proběhne autogramiáda a focení. Pořadatelé věří, že bývalé hvězdy přilákají do ochozů slušnou diváckou návštěvu. Lístky, které šly do předprodeje, téměř všechny zmizely. Další budou k mání na pokladně u vstupu do haly. Vstupné činí 70 korun, děti mají vstup zdarma. Exhibice je zároveň předzápasem utkání krajské hokejové ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje mezi domácím Stadionem Nový Bydžov a hostujícím celkem HC Hlinsko (17.00).

