„V sezoně jsme je porazili čtyřikrát a věřili jsme, že je v našich silách v tom pokračovat,“ pronesl kapitán Dominik Graňák.

Bylo to však jinak. Úplně.

Brno ukončilo boj o semifinále suverénně po čtyřech duelech, zvítězilo jednoznačně 4:0. Bilance sezony mezi ním a Hradcem je tak vyrovnaná 4:4.

„Hodně se mluvilo o tom, že Hradec vyhrál nad námi čtyřikrát v základní části, ale pro nás je zásadní, že se nám to povedlo teď,“ řekl Kamil Pokorný, asistent hlavního brněnského trenéra Libora Zábranského.

Důvodů, proč se tak stalo, je několik. Tím hlavním je síla obhájce titulu. Z Brna se stal gigant, který je v play off těžko k poražení.

„Prostě klobouk dolů před nimi,“ prohlásil útočník Radek Smoleňák. „Libora Zábranského by tady měli nosit na rukou a krmit kaviárem, protože co tady za ty roky udělal, to zaslouží velký obdiv,“ navázal. „Kometa hrála na vítězství, hrála chytře a předváděla hokej, který jim v předchozích dvou sezonách titul přinesl.“

Ano, bylo to tak. Brno vsadilo na bezpečnou hru. Obrana podpořená výborným gólmanem Markem Čiliakem byla pro Hradec vlastně nepřekonatelnou hrází. „Byli tam pořád tři čtyři, leželi, stáli, bylo hrozně těžké je prostřelit,“ postěžoval si hradecký obránce Petr Zámorský.

„Nehráli nějaký zázračný hokej. Hráli jednoduše. Zaměřili se na defenzivu, přehušťovali střední pásmo a čekali na přesilovky. V nich byl rozdíl,“ popisoval další zadák Graňák.

Zásadní propast byla takév příspěvku předpokládaných lídrů. Nejlepší střelec Hradce v základní části Tomáš Vincour se v play off trefil jen jednou – a to v posledním utkání. Nejproduktivnější hráč mančaftu Zámorský nezískal ani jeden bod. Stejně na tom byl vůdce Smoleňák.

Brno se na důležité muže mohlo spolehnout. Peter Mueller dal čtyři góly, ve třetím utkání zvládl klíčový samostatný nájezd pár minut před koncem. Bodovali i Martin Zaťovič, Martin Erat, Petr Holík.

Ani hradečtí brankáři nezářili jako brněnský Marek Čiliak, jenž vyšponoval úspěšnost zákroků přes 97 procent. Brandon Maxwell byl po prvních dvou utkáních na čísle osmdesát, Jaroslav Pavelka se dostal těsně přes devadesát.

„My jsme měli výbornou základní část s řadou pozitiv, na kterých se dá stavět. Máme mladý tým, myslím, že základ zůstane i pro příští rok a tato série bude pro nás poučná,“ řekl Smoleňák.