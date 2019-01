Mladá Boleslav, Hradec Králové /FOTO/ - Hokejisté Mladé Boleslavi se po vítězství nad Hradcem Králové 4:0 v šestém čtvrtfinálovém utkání poprvé v historii probojovali do semifinále play off extraligy. Sérii vyhráli 4:2 na zápasy a zajistili si účast v příštím ročníku Ligy mistrů.

V boji o finále vyzvou Středočeši vítěze základní části Liberec. Ve druhé sérii se pražská Sparta utká s Plzní. Tato dvojice odstartuje semifinálové boje v úterý 29. března.

Domácí dávali od úvodního buly najevo obrovskou touhu udělat poslední krok mezi nejlepší kvarteto. Ve čtvrté minutě potrápil při přesilovce hostujícího gólmana Kacetla tečující Urban. Po chvilce navíc fauloval Vašíček, Hradec musel na 53 sekund do tří, ale Hyka je nekompromisní ranou do odkryté branky potrestal již po pouhých sedmi sekundách. V následující klasické přesilovce Kacetl jen s velkou námahou vytěsnil ramenem dobrou ránu Pacovského.

V deváté minutě si početní výhodu zahráli i hosté. Domácí při ní navíc po tvrdém souboji ztratili zraněného člena první útočné formace Lence a následně se museli i oni bránit 24 sekund ve třech proti pěti. Dařilo se jim to s přehledem. Až když se první mladoboleslavský hříšník vrátil do hry, pálil nebezpečně Bednář a Rittich se zapotil. Jenže krátce nato domácí v oslabení vybojovali buly v útočném pásmu, kotouč získal Musil a podruhé prostřelil Kacetla.

Úspěšný střelec se poté zaskvěl ve 14. minutě, kdy si to naopak v přesilovce namířil nejkratší cestou k brance, kterou po pěkném sólu ranou po ledě těsně minul. V 19. minutě Východočeši nechali při signalizované výhodě pro domácí otočit Bártu a ten zvýšil už na 3:0.

Na začátku druhé třetiny se do dobré šance protáhl Klimenta, jenže Kacetl byl tentokrát úspěšnější. Jen pár sekund poté fauloval vysokou holí Kudrna a v přesilovce zachránila hosty po Hykově pokusu tyč. Právě šikovný útočník ve 36. minutě nachytal Kacetla a přidal svou druhou trefu.

S přibývajícími minutami ve třetí části už bylo zřejmé, že hosté nemají síly na pokus o zvrat a čekají pouze na vysvobozující závěrečnou sirénu, která ukončí jejich sezonu.

Domácí si naopak užívali povedený duel před vyprodaným hledištěm, které se snažili odměnit další trefou. Přesilovky však nevyužili, a když po přečíslení dvou na jednoho neproměnil obrovskou šanci Klepiš, skóre se již nepohnulo. Na historickém postupu Mladé Boleslavi nemohl nic změnit ani nervózní závěr a krátká power play hostů.

BK Mladá Boleslav – Mountfield Hradec Králové 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Fakta - branky a asistence: 5. Hyka (Urban, Trončinský), 11. Musil, 19. Bárta (Stříteský, Musil), 36. Hyka (Kučný). Rozhodčí: Hodek, Šír – Komárek, Ondráček. Vyloučení: 9:9, navíc Vantuch (Hradec Králové) 5 min. + OK. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 4200 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:2.

Mladá Boleslav: Rittich – Stříteský, Voráček, Rýgl, Trončinský, Kučný, Robar, Ovčačík – Klimenta, Klepiš, Lenc – Pacovský, Urban, M. Látal – Hyka, Musil, Bárta – L. Pabiška, Jarůšek, od 41. navíc Ďurač. Trenéři: F. Výborný a M. Jelínek.

Hradec Králové: Kacetl – Pláněk, Vašíček, Pavlas, Dietz, Pilař, Plášil, Čáp – J. Kudrna, Vantuch, Šimánek – Bednář, Ihnacak, Červený – Honejsek, Kukumberg, Dej – Berger, Miškář, Courchaine. Trenéři: V. Kýhos, T. Martinec, M. Tvrdík a V. Sýkora.

Hlasy trenérů po 6. čtvrtfinále

Marian Jelínek (Mladá Boleslav): „Byli jsme z hlediska pohybu aktivnější. Od začátku jsme si za tím šli víc. Musíme hráčům poděkovat, určití kluci hráli až na hranici sebeobětování. Vycházelo to od výborného gólmana, protože kdybychom inkasovali branku, tak by soupeři narostla křídla. Tím jsme je nepustili absolutně do hry. I v oslabení tří proti pěti jsme přežili. Jsme opravdu velmi šťastní, že se podařilo sérii ukončit, protože Mountfield je úžasné mužstvo. Vážíme si toho, že jsme je pokořili a jsme v semifinále."

Vladimír Kýhos (Hradec Králové): „Byli jsme samozřejmě nabuzení výsledkem doma a i vstup do zápasu se nám celkem povedl. Ale s těmi špatnými vyloučeními, která jsme měli, se soupeř dostal do vedení. Vyloučením do tří, ve kterém jsme inkasovali první gól, jsme domácí dostali na koně. Pro nás se naskytla stejná možnost, sice ne tak dlouhá, ale byla to taková rozhodující fáze zápasu, že jsme nedokázali srovnat. Hlavně jsme v té naší přesilovce ještě inkasovali. To byla pro mužstvo rána. Celý zápas jsme dělali zbytečné fauly a vůbec jsme se nedostávali do nějaké kompaktní hry, abychom hráli delší dobu pět na pět a dostali se do nějakého tlaku. Gól na konci třetiny na 0:3 už byl takový rozhodující faktor, který se dostal do hlav hráčů. Pak už byl soupeř jednoznačně lepší."