Každou chvíli se ty zvěsti znovu vynoří: Petr Koukal skončí v Hradci a vrátí se do Pardubic, s nimiž byl třikrát mistr, kapitánoval tam, ale po návratu z Ruska si vybral Mountfield.

Mluvilo se o tom minulý podzim, kdy mistr světa neprožíval zcela vydařený vstup do sezony. Téma se objeviloi nyní, kdy se zotavuje po operaci přetrženého křížového vazu v koleně. Tedy ze sakra těžkého zranění.

Ale Hradec ho (aspoň v dohledné době) nikam nepustí. „Zprávy, že by měl z klubu odejít, mohu dementovat,“ řekl Miroslav Schön předseda představenstva. Naopak navnadil fanoušky, že zkušený centr co nevidět naskočí do hry: „Dává se dohromady rychleji, než jsme počítali. Myslím, že s ním budeme moci velmi brzy počítat.“

Sám hráč je rovněž – v rámci možností – optimistický. „Mám nastavený nějaký horizont, kdy bych měl nejdéle naskočit. Teď jsem pocitově před ním,“ připustil. Mluvilo se o tom, že by sedmatřicetiletý útočník začal hrát ve druhé čtvrtině základní části extraligy. To by znamenalo být nachystán na konci října.

„S trenérem jsme domluveni, že budu dělat další a další věci a všechno budeme konzultovat,“ ozřejmil hokejista.

Zatím se chystá v posilovně, tam může všechno. Na ledě však má omezení. Bruslí, střílí, ale ještě nešel do fyzického kontaktu. To bude v příštích týdnech další a velmi podstatný test. „Komplikace nejsou žádné, ale bude ještě hodně práce,“ uznal. „Udělala se plastika vazu a říká se, že by ten vaz měl být silnější než dřív. Ale samozřejmě jde o celé koleno. Natažené vazy jsem měl v Pardubicích i Rusku.“

I proto, jak se jeho zdraví jeví, nesháněl Hradec dalšího elitního centra.

Kdyby to nešlo, jdu na operaci rovnou, říká

Na jaře naskočil do čtvrtfinále play off, přestože měl přetržení vaz v koleni. Hradecký hokejista Petr Koukal šel proti silnému a tvrdému Brnu doslova na krev. Ani on však k postupu nepomohl.

Nebyla to chyba? Neměl jste jít hned na operaci?

Neberu to tak, nebylato chyba. Hrajeme hokej, abychom vyhráli pohár, udělali medaili, týmový úspěch. Dřív odehrál každý s každým, kdo měl nejvíc bodů, byl mistr – a nazdar. Já jsem si prostě chtěl zahrát play off.

Omezovalo vás zranění hodně?

Kdyby to nešlo, jdu na operaci rovnou. Nemyslím si, že by to bylo úplně tragické.

Ale sérii jste nakonec nedohrál.

Když mi na to soupeř spadnul podruhé, tak jsem cítil, že už radši nebudu riskovat Dalo se to ještě zkusit, ale v tom bodě jsem si řekl, že to je hranice, že to nebudu dál pokoušet.