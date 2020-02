Čtrnáct branek favorita, ale také dvě loterie samostatných nájezdů. Nejen to nabídly úvodní zápasy čtvrtfinálových sérii play off Krajské hokejové ligy mužů Královéhradeckého kraje ročníku 2019/2020.

Impozantně vstoupil do vyřazovacích bojů suverén základní části z Nového Bydžova, který nasázel Novému Městu čtrnáct branek. Gólovou smršť spustil především ve druhé třetině, kdy rozvlnil síť hned sedmkrát.

To druhý tým dlouhodobé části Hronov se pořádně nadřel. O jeho vítězství nad Opočnem rozhodly až samostatné nájezdy. Hostující Baroni potvrdili stoupající formu a ukázali, že by mohli být černým koněm play off.

Normální hrací doba i desetiminutové prodloužení nerozhodlo ani v Jaroměři, kde se představily Třebechovice. I v tomto případě se štěstí usmálo na domácí tým.

Náchod rozhodl na ledě trutnovského béčka hnedv úvodní třetině, kdy si vypracoval tříbrankový náskok. Ve třetí části pak ještě skóre navýšil na konečných 5:1. Čtyřmi zásahy se blýskl útočník Jan Řezníček.

KHL Královéhradecka - čtvrtfinále, 1. zápasy:

Stadion Nový Bydžov – TJ Spartak Nové Město nad Metují 14:2 (3:1, 7:0, 4:1). Branky: Černý 2, Hejna 2, Novák 2, Pilný, Štěpán, Nedbal, Eis, Jebavý, Chára, Hlaváček, Kubišta – Borovec, T. Veselý. Rozhodčí: Padevět – Figer, Horák. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 220. Nový Bydžov: F. Veselý – Daňo, Nedbal, Zmítko, Mádle, Kulhánek, Novák, Štěpán – Chára, Kubišta, Eis, Šuvara, Jebavý, Hlaváček, Černý, Pilný, Hejna, Hladík. Nové Město: Biegl (41. Vik) – Vitebský, Mlateček, Dufek, Borovec, Krejcar – Chmelík, Reichmann, Březina, Lelka, T. Veselý, Moník, Verner, Steklík, Praus, Rychtera, Hudeček. Stav série: 1:0.

HC Wikov Hronov – HC Baroni Opočno 2:1 po samostatných nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 – 0:0, 1:0). Branky: Petr 2 (1 rozhodující samostatný nájezd) – Srpek. Rozhodčí: Svoboda – Brož, Hurei. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 389. Hronov: Ševců – Štelzig, Škoda, Kellner, Řehák, Frydrych, Novák – Matouš, Maršík, Hašek, Mach, Hylena, Petr, Perutek, Franců. Opočno: Kolbaba – Mervart, Kubíček, Komárek, Burdych, Jakl, Franc, Veselý – Řehák, Srpek, Slezák, Brožek, Hejduk, Brebera, Bureš, Rail. Stav série: 1:0.

HC Trutnov B – HC Náchod 1:5 (0:3, 0:0, 1:2). Branky: Smékal – Řezníček 4, Macháň. Rozhodčí: Machač – Smola, Winkler. Vyloučení: 1:3. Bet využití. Diváci: 156. Trutnov B: Krejčí – Špetla, Kozák, Junek, Zákravský – Chytráček, Smékal, Vacek, Jan Tatar, Šimoníček, Cerman, Baudyš, Synek. Náchod: Bláha – Verner, Pánek, Plíhal, Chaloupka, Podzimek, Jičínský, Srba – Rojšl, Havrda, Oppelt, Vaňát, Prouza, Řezníček, Zeman, Macháň, Škoda, Šrenk, Vondřejc. Stav série: 0:1.

HC Jaroměř – SK Třebechovice pod Orebem 3:2 po samostatných nájezdech (1:2, 1:0, 0:0 – 0:0). Branky: Vejman, Mertlík, Hynek (rozhodující samostatný nájezd) – Wolf, Zahradník. Rozhodčí: Šmika – Karlík, Roischel. Vyloučení: 2:3, navíc Bujňák (Jaroměř) 5 minut + do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 214. Jaroměř: Vacek – Souček, Kotrč, Bujňák, Mišinec, Voňka, Merkl, Krištof – Vejman, Šedivý, Záliš, Hynek, Háze, J. Teuber, Kocián, Mertlík, Karel, Tomášek. Třebechovice: Petrů – Kostka, Hornyš, Dittrich, Souček, Hanousek, Marša – Wolf,Filip, Matouš, Bartoň, Beránek, Zahradník, T. Drašnar, J. Drašnar, Klemenc, Šeda. Stav série: 1:0.

Další program v play off

2. zápasy čtvrtfinále – středa 19. února, 18.00: Nové Město nad Metují – Nový Bydžov, Opočno – Hronov, Náchod – Trutnov B, Třebechovice pod Orebem – Jaroměř.