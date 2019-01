Hradec Králové - Úvodním kolem odstartoval nový ročník krajské hokejové ligy. Týmům z okresu se dařilo střídavě. Bydžovský tým vyhrál v Hronově. Třebechovičtí podlehli po boji favorizovanému Dvoru Králové.

Krajská hokejová liga

Hronov - Stadion Nový Bydžov 2:4 (0:2, 1:1, 1:1). Branky a nahrávky NB: 2. Myslivec (Jebavý), 5. Kubišta (Nedbal), 31. Kubišta, 54. Kubišta (Kozák). Střely na branku: 35:29. N. Bydžov: Veselý – Nedbal, Vosyka, Myslivec, Mádle – Postolka, Kubišta, Kozák – Menyhárt, Jebavý, Špaček – Jiránek, Matouš.

Petr Lechmann, vedoucí týmu Bydžova: „V bojovném utkání proti soupeři s řadou zkušených hráčů rozhodl náš důrazný začátek, Kubištův hattrick a výborný Veselý v naší brance. I přes slepenou sestavu jsme dokázali přivézt plný počet bodů. Velký dík patří všem hráčům za bojovný a zodpovědný výkon. Poděkování patří i skupince fandů, která nás přijela podpořit."

Dvůr Králové – SK Třebechovice 4:2 (1:2, 1:0, 2:0). Branky a nahrávky SKT: 2. Dittrich (Dostál), 7. Hubáček (J. Drašnar, Kostka). Střely na branku: 50:38. Třebechovice: P. Lochman – Hendrich, Kostka, Seidl, Marša, Souček, Junek – J. Drašnar, Hubáček, Kudr – Wolf, T. Drašnar, Šeda – Dittrich, Bohdanecký, Dostál.

Martin Klemenc, trenér Třebechovic: „Máme zkušené hráče, kteří se s dvorskými mohou měřit. Dvůr zahájil přípravu mnohem dřív. Vzhledem k tomu, že někteří naši hráči byli počtvrté na ledě, tak podali super výkon. Dařilo se nám, až na některé úseky, dodržovat taktiku, kterou jsme si řekli. S výkonem můžeme být spokojeni. Myslím si, že i diváci si přišli na své."

Stadion Nový Bydžov - 2016/2017

Cíl do nové sezony: Vyhnout se nepříjemné a nevyzpytatelné baráži. Zabudovat do mužstva několik nových hráčů z juniorky. Udržet po dvou dobrých sezonách diváky, kteří tým poslední roky vydatně podporovali. Odehrát dobrá utkání a potrápit favority soutěže s ambicemi na postup. Po loňském bronzovém úspěchu v KHL odešlo několik hráčů, kteří tvořili kostru týmu. Tím vznikl značný problém v přípravě na nový ročník. Prvořadým úkolem bylo kádr doplnit kvalitní náhradou. Jestli se to podařilo, to ukáže až samotná soutěž. Mužstvo odehrálo několik kvalitních přípravných duelů, především s týmy Pardubického kraje, v nichž se zkoušelo optimální složení jednotlivých pětek.



Soupiska – brankáři: Michal Veselý (1994), Martin Mikeš (1993). Obránci: Lukáš Brádler (1998), Michal Kropáč (1981), Jaroslav Mádle (1990), Karel Nedbal (1972), Filip Novák (1991), Lukáš Myslivec (1995), Lukáš Bezděk (1995), Daniel Vosyka (1995). Útočníci: Drahoš Jebavý (1995), Martin Kozák (1994), Jan Kubišta (1984), Ondřej Menyhárt (1992), Miroslav Postolka (1998), Martin Špaček (1992), Jan Udržal (1992), Matěj Matouš (1995), Patrik Jiránek (1995), Martin Černý (1996), Luboš Kozák (1996), Josef Šimůnek (1998), Jakub Gottwald (1988), Jaroslav Vaníček (1986), Jiří Chára (1991).



Příchody: Veselý, Brádler, Bezděk, Vosyka, Černý, L. Kozák, Šimůnek, Chára. Odchody: Jan Krištof, Roman Pálek, Ladislav Janata, Ondřej Šlejtr, Marek Němec, Milan Pomichálek, Václav Čtvrtečka, Lukáš Muras, Pavel Hlavatý, Jan Věchet.



Realizační tým – hrající trenér: Jan Kubišta. Vedoucí mužstva: Petr Lechmann. Kustodi: Miroslav Janouch a Miroslav Doskočil. Manažer mužstva: Ladislav Knytl. Předseda klubu: Martin Kloz. Zdravotník: Lukáš Verfl.